Hospizgast sagt in Liesing mit 10.000 Euro „Danke“

Herr Tampier besucht regelmäßig das Tageshospiz der Caritas im 23. Bezirk. Auch seinen 85. Geburtstag feierte er dort in guter Gesellschaft. Dabei wurde nicht nur der Jubilar beschenkt.

Herr Tampier hat anlässlich seines halbrunden 85. Geburtstags das Tageshospiz sowie die Le+O Lebensmittelausgabestellen der Caritas mit einer großzügigen Spende unterstützt. „Ich habe für mich eine dritte Lebensphase eröffnet. Neben Gesundheit und Zufriedenheit wünsche ich mir, dass ich noch lange hierher kommen kann. Denn im Tageshospiz erwartet mich immer ein mit Liebe zubereitetes Frühstück, Kaffee, beste Gesellschaft und Unterstützung. Das ist einfach wunderbar.“

Dass auch Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien und Harald Weikl, Leiter des Caritas-Hospiz in Wien, zu seiner Geburtstagsfeier ins Tages-Hospiz gekommen sind, hat Herrn Tampier besonders gefreut: „Das ist eine Besonderheit für mich. Ich bin richtig glücklich.“ Sie unterhielten sich unter anderem über die Lebensmittelausgabestelle der Pfarre Hietzing – die erste, die 2009 in Wien eröffnet wurde um Menschen in Not mit Lebensmitteln zu unterstützen. Herr Tampier hat dort vor vielen Jahren geheiratet. Auch für Klaus Schwertner war der Besuch eine Freude: „Ich habe mich sehr über das Wiedersehen und die schönen und durchaus lustigen Gespräche mit Herrn Tampier im Tageshospiz gefreut. Für die großzügige Spende an zwei ganz wichtige Caritas-Projekte – Hospiz und Le+O – anlässlich seines 85. Geburtstags bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche Herrn Tampier, dass sein Wunsch, noch lange ins Tageshospiz kommen zu können, in Erfüllung geht.“

Ein Zuhause abseits von Zuhause

Das Tageshospiz der Caritas der Erzdiözsee Wien ist ein ergänzendes Angebot der Palliativ- und Hospizversorgung und richtet sich an erwachsene Menschen, die im eigenen Zuhause leben, unheilbar krank sind und sich mit ihrem nahen Sterben beschäftigen. An mehreren Tagen pro Woche gibt es im Caritas Tageshospiz Gruppen sowie Einzelangebote. Gäste können in der Gemeinschaft sein oder auch Raum ganz für sich in Anspruch nehmen. Dabei stehen ihnen Pflegepersonen, Ärzte, Therapeuten und ehrenamtliche Hospizbegleiter zur Verfügung. Sie unterstützen bei der Verbesserung der Symptome am Lebensende und gestalten gemeinsam einen Tag in angenehmer Atmosphäre. Kochen, gemeinsames Essen, Gruppenarbeit, Einzelarbeit, Spaziergänge und Austausch mit anderen Betroffenen sind Teil des Tagesangebotes, das durch Spenden ermöglicht wird. Für Tageshospizgäste ist das gesamte Angebot kostenfrei.

Melden Sie sich für eine Terminvereinbarung zum Schnuppertag unter 01-8652860 oder hospiz-wien@caritas-wien.at

Mehr Infos finden Sie auf www.caritashospiz.at