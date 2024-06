Liesinger Schüler haben in den Ferien viel zu tun

Jedes Jahr in den Sommerferien bietet der 23. Bezirk mit dem Liesinger Ferienspiel ein vielfältiges Freizeitprogramm für Kinder von 6-12 Jahren.

Anzeige

Los geht es heuer „mit dem Förster in den Maurer Wald“. Danach wird es oft spannend, dann wieder actionreich oder kreativ. So wird Feuer gelöscht, Schafe gehütet, Kissenbezüge gestaltet, Schneidebretter aus Holz gefertigt oder für die Fahrradprüfung geübt. Außerdem kommt – und hier können die kleineren Geschwister gerne mitkommen – der Kanalkasperl direkt in die Bezirksvorstehung.

Hier kann man sich ein bewegtes Bild davon machen

Bezirksvorsteher Gerald Bischof freut sich: „Wir haben auch heuer wieder ein umfangreiches und tolles Programm für die Liesinger Kinder zusammengestellt. Ich bin sicher, es ist für jeden etwas dabei!“

Jetzt anmelden

Die Anmeldung startet am 3.7. und ist bei vielen Aktionen erforderlich. Die Teilnahme ist bei allen Aktivitäten kostenlos.

Außerdem gibt es auch einen Sammelpass: Mit fünf Teilnahmebestätigungen und gibt es ein kleines Geschenk am Welttag des Kindes am 8.9. 14:30-17:30 „In der Wiesen“, Rösslergasse/Marte-Harell-Gasse.

Alle Infos und das genaue Programm gibt es unter: liesing.wien.gv.at/ferienspiel