Liesinger Schüler lernen auch für das Leben

Die im Oktober mittels Job-Speeddating begonnen Aktion der Fachmittelschule 23 fand nun in vertiefenden Gesprächen ihre Fortsetzung. Am 30. Und 31. Jänner trafen rund 300 Schüler in Alterlaa auf etwa 40 Unternehmen und weiterführende Schulen.

„Man lernt nicht für die Schule. Man lernt für das Leben“ sagt ein altes Sprichwort. In Liesing redete man nicht nur darüber, man setzte Taten. Unter dem Motto „Find your match“ präsentierten sich in der Rundturnhalle Alterlaa 40 Unternehmen und weiterführende Schulen um den Schülern der Fachmittelschule 23 die Perspektiven für ihre berufliche Zukunft aufzuzeigen.

Wir machen nicht nur Rollenspiele – hier geht es um konkrete Lehrstellen (Brigitte Tiefnig)

Die Idee für dieses Projekt stammt vom stv. Schulleiter Bornkessel Patrik. „Wir haben dieses Projekt ja schon vor Corona begonnen. Allerdings in kleinerem Rahmen. Bei ersten Mal waren nur 5 Unternehmen dabei. Nun haben wir bereits 40 und beim nächsten Event im Oktober rechnen wir bereits mit 60 Unterstützern.“

Bezirksvorsteher Gerald Bischof dankt sowohl allen Teilnehmern, als auch den Organisatoren dieses Events Frau Direktorin Tiefnig und Herrn Patrik Bornkessel, Stellvertretender Direktor der Fachmittelschule und betont: „Die Schülerinnen und Schüler direkt mit der Wirtschaft zu vernetzen, hat für beide Seiten große Vorteile.“

Schritt für Schritt zum Erfolg

In einem ersten Schritt hatten die Schüler aller 12 Klassen letzten Oktober die Gelegenheit im Rahmen eines mehrstündigen Speed-Dating-Events erste Gespräche mit ihren potentiellen zukünftigen Arbeitgebern zu führen. Zusätzlich trat das AMS in beratender Funktion auf und unterstützte die Jugendlichen mit interessanten Workshops zum Thema Berufswahl. Diese Berufswünsche waren wiederum von den Lehrkräften aufgegriffen worden, um mit den Jugendlichen Lebensläufe und Bewerbungsschreiben aufzusetzen, die sie beim Event an interessierte Betriebe ausgaben.

Bei dem kürzlich abgehaltenen „Find your match„-Event wurd es bereits konkreter. Ebenfalls in Form eines Speed-Datings konnten sich die Schüler bereits konkret bewerben. Mit sichtbarem Erfolg: „Einige unserer haben bereits direkt vor Ort Zusagen für ihre Lehre bekommen“, freut sich Direktorin Brigitte Tiefnig, die von der Sinnhaftigkeit des Projektes überzeugt ist: „Es ist extrem wichtig, dass die Kinder schon vor der Schulzeit, ihre Scheu vor dem Berufseinstieg verlieren. Wichtig ist, dass sie Feedback bekommen und sich der Frage stellen „was müssen sie noch verbessern“. Das Besondere an diesem Event ist: Wir machen nicht nur Rollenspiele – hier geht es um konkrete Lehrstellen.“

Genau auf den Punkt brachte es Lehrerin Bettina Willinger-Wandl: „Die Schule ist kein Endbahnhof, sondern Sprungbrett für die Zukunft“. Und das wurde hier deutlich unter Beweis gestellt.

