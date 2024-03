Ein goldener Tag in Schönbrunn: Das 12. Lindt Goldhasenfest

Am Palmsonntag, den 24. März, öffnete der botanische Garten des Schlossparkes Schönbrunn erneut seine Pforten für das mittlerweile traditionsreiche Lindt Goldhasenfest.

Unter dem inspirierenden Motto „Better together“ versammelten sich Familien um gemeinsam Spaß zu haben, Gutes zu tun und die bevorstehende Osterzeit zu zelebrieren.

Das Familienfest in Schönbrunn

Einmal mehr bot das Goldhasenfest eine Fülle an Mitmachstationen, die Jung und Alt gleichermaßen begeisterten. Die Goldhasenwerkstatt lud die Besucher ein, ihren eigenen Lindt Goldhasen zu gestalten – eine kreative Möglichkeit, den Osterhasen ganz persönlich zu kreieren. Von verschiedensten Zutaten bis hin zu weißer und dunkler Schokolade war alles vorhanden, um den süßen Begleiter individuell zu verzieren. Besonders beeindruckend war die Vorführung des Lindt Maître Chocolatiers, der live demonstrierte, wie der berühmte Goldhase aus flüssiger Schokolade gegossen wird. Neben diesen „Do-it-yourself“-Stationen sorgte ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf der Festbühne für gute Laune. Spiele, Goldhasen-Quiz und Gewinnspiele, moderiert von Kati Bellowitsch, rundeten das Angebot ab.

Better together: Gemeinsam für den guten Zweck

Das Herzstück des Lindt Goldhasenfestes bildete auch in diesem Jahr die wohltätige Initiative zugunsten des SOS-Kinderdorfes. Mit einer großzügigen Spende von 10.000 Euro, gesammelt von den Familien vor Ort und von Lindt aufgerundet, wurde ein bedeutender Beitrag für benachteiligte Kinder geleistet. Die Devise „Better together“ wurde dabei nicht nur in Worten, sondern auch in Taten gelebt. Besucher unterstützten die Aktion, indem sie Goldhasen-Ballons und -Ohren erwarben, deren Erlös ebenfalls in die Spende einfließen sollte.

Osterwerkstatt für das SOS-Kinderdorf

Parallel zum Festgeschehen im botanischen Garten fand in der ORANG.erie eine ganz besondere Aktion statt: die Osterwerkstatt zugunsten des SOS-Kinderdorfes. Prominente Persönlichkeiten und ihre Familien bastelten gemeinsam mit den Besuchern Osternester, gefüllt mit goldenen Überraschungen. Diese liebevoll gestalteten Oster-Nestchen wurden anschließend den Osterhasen übergeben, die sie im SOS-Kinderdorf verstecken sollten. Eine herzerwärmende Geste, die zeigt, wie Gemeinschaftssinn und Mitgefühl Hand in Hand gehen können.

Unter den helfenden Händen waren unter anderem Lilian Klebow, Julia Jelinek, Kati Bellowitsch, Maxi Blaha, Clemens Doppler, Tanja Duhovich, Chiara Pisati, Manuel & Kerstin Ortlechner, sowie Manuela Filippou und viele mehr mit ihren Familien dabei.

„Beim Lindt Goldhasenfest Osterkörberl für das SOS-Kinderdorf zu basteln, hat den Kids gezeigt, dass Schenken mindestens genauso viel Freude bereitet, wie beschenk zu werden.“ Julia Jelinek Schauspielerin „Zu Ostern geht es bei uns ums Helfen, deshalb waren meine Tochter Athina und ich heute sehr gerne beim Lindt Goldhasenfest dabei. Wir haben auch ein Patenkind in Indien. Meine Tochter weiß seit jeher, dass wir Kinder unterstützen, die Hilfe benötigen.“ Manuela Filippou Gastronomin „Ich finde es besonders schön, dass wir neben dem Goldhasenfest etwas Tolles für die Familien des SOS-Kinderdorfes basteln und somit auch an andere etwas weitergeben durften. Es ist hier alles so besonders gemacht, ein sehr liebevolles Event.“ Lilian Klebow Schauspielerin „Ich bin von Anfang an, seit 12 Jahren, beim Lindt Goldhasenfest für die ganze Familie dabei – es ist ein echtes Highlight, dieser Palmsonntag mit dem Lindt Goldhasen.“ Kati Bellowitsch Moderatorin „Das Osternesterln basteln beim Lindt Goldhasenfest war so eine süße Sache, man hat richtig gemerkt, was für eine Freude die Kinder hatten und wie schön es ist, dass der Zusammenhalt dieses Jahr so stark im Vordergrund steht – ganz toll!“ Chiara Pisati Model und Schauspielerin