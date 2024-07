Linie 12: Neue Öffi-Route durch vier Bezirke!

Die Linie 12 ist eine neue Öffi-Verbindung zwischen der Leopoldstadt und der Brigittenau und verbindet vier Wiener Bezirke (8., 9., 20., 2.). Von der neuen Straßenbahn können die Fahrgäste auf vier U-Bahn-Linien umsteigen: U1, U4, U6 und zukünftig auch auf die neue U5 beim Arne-Karlsson-Park.

Ab voraussichtlich Herbst 2025 fährt der 12er ab der U6-Station Josefstädter Straße über den Franz-Josefs-Bahnhof zur U4 Friedensbrücke, U6 Jägerstraße und Dresdner Straße, weiter zur S-Bahn-Station Traisengasse, über das Nordbahnviertel zur U1 Vorgartenstraße und weiter bis zur Hillerstraße. In die Straßenbahnlinie 12 werden rund 60 Mio. Euro investiert.

100 neue Bäume und ein Grüngleis

Der Bau der neuen Straßenbahnlinie 12 bringt mehr Begrünung in die Leopoldstadt: Über 100 neue Bäume im zweiten Bezirk sorgen für Kühlung und Schatten an heißen Sommertagen. Im Streckenabschnitt Haussteinstraße bis Walcherstraße wird die Linie 12 auf rund 230 Metern über ein Grüngleis fahren. Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher des 2. Bezirks: „Ich freue mich, dass wir mit der neuen Straßenbahnlinie 12 eine attraktive Querverbindung erhalten. Damit wird unser Bezirk weiter aufgewertet und allen, die im Norden der Leopoldstadt wohnen oder arbeiten, eine noch komfortablere Anbindung an den öffentlichen Verkehr geboten.“

12er erschließt Nordwestbahnhof-Viertel

Viele Wohnungen rund um das Nordbahnhof-Areal liegen im Nahbereich der Vorgartenstraße. Diese werden künftig durch zwei neue Straßenbahnhaltestellen besser an das Wiener Öffi-Netz angebunden. Gleiches gilt für das Stadtentwicklungsgebiet Nordwestbahnhof: Auf 44 Hektar entsteht hier bis 2035 ein neuer Stadtteil für 16.000 Menschen. Mit dem Ausbau des Stadtentwicklungsgebiets ist geplant, die Linie 12 durch das neue Viertel zu führen. Die Linie 12 bringt auch kürzere Fahrzeiten mit den Öffis: So wird die Fahrt von der Bruno-Marek-Allee/Taborstraße bis zur Dresdner Straße (U6) von 14-18 auf neun Minuten reduziert. Vom Nordbahnviertel ins Donauzentrum gelangen Öffi-Nutzer zukünftig in elf statt bisher 18 Minuten.

Querverbindung zwischen 2. und 20.

„Diese Bim-Linie schafft eine wichtige Querverbindung zwischen der Leopoldstadt und der Brigittenau und bindet zukünftig auch das neue Viertel am Nordwestbahnhof von Anfang an bestens an. Wien bleibt damit auch in Zukunft eine Vorreiterstadt im klimafreundlichen Nahverkehr“, so Alexandra Reinagl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Wiener Linien. Christine Dubravac-Widholm, Bezirksvorsteherin des 20. Bezirks ergänzt: „Öffentliche Verkehrsmittel werden in der Brigittenau besonders gut genutzt. Jede weitere Öffi-Linie ist daher in der Brigittenau sehr willkommen. Insbesondere da in Zukunft große Stadtentwicklungsgebiete miteinander verbunden werden.”

Fünf neue Haltstellen auf 2,2 km

Die neue Straßenbahnlinie 12 fährt künftig von der U6 Josefstädter Straße über die bestehende Strecke der Linien 33 und 2 bis zur Taborstraße und von dort über eine 2,2 Kilometer lange Neubaustrecke bis zur Endhaltestelle Hillerstraße im Stuwerviertel. Von insgesamt 24 Haltestellen des 12ers werden fünf neu errichtet. Startschuss für die Bauarbeiten bilden Gleisbaubau- und Straßenbauarbeiten im Bereich Taborstraße. In der Vorgartenstraße erfolgt der Gleis- und Straßenbau in den Bereichen Rabensburger Straße/Walcherstraße bzw. Ennsgasse/Hillerstraße (ab September 2024), Walcherstraße/Ennsgasse (ab Jänner 2025) und Hillerstraße/Engerthstraße/Jungstraße (ab Februar 2025). Die Fertigstellung ist für Herbst 2025 geplant.

Die neue Strecke im Detail

Die geplante Neubaustrecke der Linie 12 zwischen Nordbahnstraße und Hillerstraße umfasst fünf Stationen: