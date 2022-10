Lions-Charity mit Andy Lee Lang am 25. Oktober

„Die Corona-Pandemie hat es uns zwei Jahre ­unmöglich gemacht, Geld für unsere Hilfsprojekte zu ­erwirtschaften“, so Maria M. Blazej vom Lions Club Wien St. Rochus. „Umso mehr freut uns, dass wir diesmal mit Andy Lee Lang ein ,Zugpferd‘ der ­Unterhaltungsbranche enga­gieren konnten“, so die Vize­präsidentin des Charity-Clubs. Der Musiker wird am Dienstag, 25. Oktober (19 Uhr), im Karl-­Borromäus-Saal des Bezirks­amts Landstraße sein Erfolgs­programm „Andy Lee Lang & ­Werner Auer – From Broadway to Las Vegas“ präsentieren.

Spende von 28 Euro

Für eine Spende von 28 Euro im Vorverkauf sind alle Charity-Freunde und Fans von Andy Lee Lang live dabei. Die Bankverbindung des Lions Club Wien St. Rochus – IBAN: AT57 1500 0045 9104 4393. Der ­Einzahlungsnachweis oder die Überweisungsbestätigung gilt

als Eintrittskarte. An der Abendkasse gibt’s dann noch Karten für eine Spende von 30 Euro. Weitere Infos: www.lions.at