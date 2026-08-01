Kaiser Wiesn: Das Dirndl „Mizzi“ hat gewonnen!

Die fescheste Aktion des Jahres ist entschieden. Das „Wiener Kaiser Wiesn Dirndl“ 2026 wurde gekürt, im September wird es präsentiert.

Das größte Oktoberfest des Landes braucht ein eigenes Dirndl. Denn klar ist: Ohne Dirndl sind Brauchtumsfeste nicht denkbar. Das ist schon seit dem 19. Jahrhundert so. Ursprünglich war das Dirndl die Arbeitskleidung von Mägden und Bäuerinnen, es musste praktisch, robust und leicht waschbar sein. Ende des 19. Jahrhunderts ­entdeckten die städtische Oberschicht und der Adel die Sommerfrische in den Bergen für sich. Wohlhabende Städterinnen ließen sich das bodenständige Gewand aus feineren Stoffen nachschneidern. So wurde das Dirndl salonfähig.

Strahlende farben

Heute lieben es praktisch alle Frauen, die auf Oktoberfeste gehen. So kam im Vorjahr das Team der Wiener Kaiser Wiesn auf die Idee, ein eigenes Festkleid zu kreieren. Zu Hilfe kam der langjährige Partner Sascha Golitschek von der „Original Salzburger Tracht“. Er ­betonte im Wiener-Bezirksblatt-Extra: „Leuchtende, strahlende Farben sind beim Dirndl angekommen. Leinen und Baumwolle dominieren die Mate­rialien.“

Sieger-Dirndl

Heuer war die Idee, Schulen und Kreative über die sozialen ­Medien aufzurufen, ihr Wiener-Kaiser-Wiesn-Dirndl zu designen. Und siehe da: 30 Einsendungen kamen in die engere Auswahl. Jetzt hat die Expertenjury entschieden: Das Dirndl „Mizzi“ hat gewonnen und wird von Sascha Golitschek in limitierter Auflage ­produziert.

Begründung für den Sieg:

„Es ist gut tragbar, generationsübergreifend und die Farb-Kombination passt zum Trend des Jahres.“