Worauf sich die Besucher auf der Kaiser Wiesn freuen können

Kaiser-Tag

Täglich ab 12.00 Uhr öffnen sich die Tore zum Fest­gelände. Bei freiem Eintritt können Sie gemütlich das Wiesn Dorf mit ­seiner ­Vielfalt an ­kulinarischen Spe­zialitäten und traditionellem Handwerk besuchen. Ob ein zünftiger Frühschoppen, stimmungsvolle Blasmusik am Festgelände, Volkstanz, Platteln und Schnalzen oder Spitzenunter­haltung mit heimischen und ­internationalen Stars der Volksmusik in den Festzelten: Schmäh und Gaudi sind garantiert und bieten für jede Generation ein abwechslungsreiches Programm.

Kaiser-Abend

Nachdem man sich ­tagsüber angesehen hat, was Land und Leute alles zu bieten haben, können die Gäste der Wiener Kaiser Wiesn abends noch was drauflegen: Ab 18.00 Uhr gibt es jede Menge Livekonzerte, DJs und Bands. Jeden Abend erwartet die Besucher ein ­musikalisches Programm der Superlative.

Von Mittwoch bis ­Samstag ist der Eintritt nur mit gültigem Abendticket ­möglich, das online auf www.kaiserwiesn.at und an der Abend­kasse jederzeit ­erworben werden kann.