Worauf sich die Besucher auf der Kaiser Wiesn freuen können

Kaiser-Tag
Täglich ab 12.00 Uhr öffnen sich die Tore zum Festgelände. Bei freiem Eintritt können Sie gemütlich das Wiesn Dorf mit seiner Vielfalt an kulinarischen Spezialitäten und traditionellem Handwerk besuchen. Ob ein zünftiger Frühschoppen, stimmungsvolle Blasmusik am Festgelände, Volkstanz, Platteln und Schnalzen oder Spitzenunterhaltung mit heimischen und internationalen Stars der Volksmusik in den Festzelten: Schmäh und Gaudi sind garantiert und bieten für jede Generation ein abwechslungsreiches Programm.
Kaiser-Abend
Nachdem man sich tagsüber angesehen hat, was Land und Leute alles zu bieten haben, können die Gäste der Wiener Kaiser Wiesn abends noch was drauflegen: Ab 18.00 Uhr gibt es jede Menge Livekonzerte, DJs und Bands. Jeden Abend erwartet die Besucher ein musikalisches Programm der Superlative.
Von Mittwoch bis Samstag ist der Eintritt nur mit gültigem Abendticket möglich, das online auf www.kaiserwiesn.at und an der Abendkasse jederzeit erworben werden kann.