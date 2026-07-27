Kaiser Wiesn: Gute Partner für das beste Fest!

Damit das Leben auch weiterhin ein Fest bleibt, darf die Wiener Kaiser Wiesn auf starke Partner zählen. Zwei der ersten Stunde sind Gösser und Wiesbauer. Heuer kommt mit Almdudler viel Tradition hinzu.

Die Zusammenarbeit des Wiener-Kaiser-Wiesn-Teams rund um Geschäftsführer Johann Pittermann mit den Hauptpartnern erreicht ab 24. September ihren Höhepunkt. Die Kontakte bestehen aber auch in den anderen Monaten. Im Frühjahr war es ­jedenfalls für Wiesn-Kaiser ­Johann I. wieder an der Zeit, den Chefs der drei Hauptpartner einen persönlichen Besuch abzustatten. Denn die Zusammenarbeit hat sich längst auf eine persönliche Ebene verlagert:

„Was wäre die Wiener Kaiser Wiesn ohne ihre Partner? Wir sind froh und stolz, Gösser, Wiesbauer und Almdudler an unserer Seite zu wissen.“­

…betont Johann Pittermann bei seiner Besuchstour.

Das sind die Partner

Seit 1860 steht Gösser für ­österreichische Brautradition, höchste Qualität und unverwechselbaren Biergenuss.

„Gösser trägt maßgeblich zur einzigartigen Festatmosphäre bei. Die gemeinsame Leidenschaft für Tradition, Geselligkeit und unvergessliche Momente macht diese Partnerschaft zu einem wichtigen Bestandteil des Festes.“

…betont Gösser-Verkaufsdirektor Bernhard ­Mitteröcker.

Wiesbauer zählt zu den traditionsreichsten Lebensmittelunternehmen Österreichs und steht seit Generationen für Qualität, Regionalität und echten Genuss.

„Die langjährige Verbundenheit, gemeinsame Werte und der persönliche ­Austausch machen die Partnerschaft zu einem wichtigen Bestandteil der Wiener Kaiser Wiesn.“

…sagt Eigentümer ­Thomas Schmiedbauer.

WIESBAUER | Eigentümer ­Thomas Schmiedbauer ist immer für einen Spaß zu haben. | ©Bubu Dujmic

Willkommen!

Seit Jahrzehnten steht Almdudler für rot-weiß-rote Tradition, Natürlichkeit und gelebte Heimatverbundenheit. Als Familienunternehmen setzt die Kultmarke auf höchste Qualität und eine einzigartige Kräuterrezeptur – auf der Wiener Kaiser Wiesn können sich alle restlos davon überzeugen.