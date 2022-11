Loudonsteg ist wieder zurück

Der Loudonsteg in Penzing erstrahlt in neuem Glanz. Am Freitag, 11. November, wurde der gänzlich neu errichtete Steg von Friedrich Janka, Achsenmanager der ÖBB Infrastruktur, Hermann Papouschek, Leiter der MA 29, und der Penzinger Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner eröffnet.

Im Zeitplan

Der Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau der Stadt Wien Hermann Papouschek betont: „Für Wien sind Brücken und die dazugehörigen Querungen essenziell. Der Bezirk Penzing, mit dem Wienfluss und der Bahnstrecke, ist ein Bereich der viele Herausforderungen mit sich bringt. Es ist erfreulich, dass es im Zuge der Kooperation zwischen der Stadt Wien und den ÖBB zu solch konstruktiven Lösungen kommt.“

ÖBB Infrastruktur Achsenmanager Friedrich Janka berichtet über den Verlauf der Bauarbeiten: „Wir mussten den alten Steg zwischen den Bahnhöfen Wien-Weidlingau und Wien-Hadersdorf abreißen, weil er nicht mehr saniert werden konnte. In den letzten fünf Monaten haben wir daran gearbeitet, den 60 Meter langen und 10 Meter hohen Loudonsteg komplett neu zu errichten. Ich bin froh, dass wir die Bauarbeiten nun – im Zeitplan – abschließen konnten.“

Wichtige Verbindung

(C) ÖBB Zenger: v.l.n.r. Hermann Papouschek, Leiter der MA 29; Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin Penzing; Friedrich Janka, ÖBB Infrastruktur AG

„Es freut mich, dass die Penzinger Bevölkerung wieder eine sichere Möglichkeit hat, die Bahngleise zu überqueren. Einerseits ist der Loudonsteg eine wichtige Verbindung für Schulklassen und Kindergartengruppen, die so schneller und ohne Gefahr in den Wienerwald kommen, andererseits ist der Loudonsteg eine wichtige Verbindung zu vielen Einkaufsmöglichkeiten. Mir war es seit Jänner 2020 ein großes Anliegen, diese wichtige Querung für Fußgängerinnen und Fußgänger zu erhalten. Ich möchte mich deshalb bei den ÖBB und der Stadt Wien für die Unterstützung und Umsetzung bedanken,“ freut sich Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner.

Die ÖBB haben rund 1,2 Millionen Euro in die Bauarbeiten rund um den Loudonsteg investiert und übergeben diesen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist an die Stadt Wien.