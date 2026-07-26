Zweite Chance für Kocher & Föhn im Reparatur-Café

Im Demontage- und Recycling-Zentrum Wien (DRZ) können kaputte Elektro-Kleingeräte bald kostenlos repariert werden. Am Montag, 7. September, startet das beliebte Reparatur-Café!
Es warten fachkundige Unterstützung, spannende Einblicke hinter die Kulissen und jede Menge Tipps rund um Nachhaltigkeit. Ab 16 Uhr sind Besucherinnen und Besucher in der Vogtgasse 29 in Penzing willkommen. Erfahrene Experten helfen dabei, defekte Geräte wieder flottzumachen – vom Wasserkocher bis zum Radio. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Führung durch das Zentrum
Neben dem Reparatur-Café gibt es auch die Gelegenheit, das DRZ bei einer Führung kennenzulernen. Begrüßt werden die Gäste von Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner. Für Snacks und Getränke ist ebenfalls gesorgt.
Doppelter Nutzen
Das DRZ verfolgt dabei einen doppelten Ansatz: Einerseits werden Elektrogeräte repariert, wiederverwendet oder fachgerecht recycelt, andererseits unterstützt das Zentrum arbeitslose Menschen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben.
Second-Hand-Elektrogeräte
Wer auf der Suche nach günstigen, geprüften Second-Hand-Elektrogeräten ist, wird außerdem im re.use-Shop fündig. Dieser hat am Veranstaltungstag sogar bis 19 Uhr geöffnet. Besucher können auch alte Elektrogeräte zur Reparatur oder zur umweltgerechten Entsorgung mitbringen.
Reparatur-Café im DRZ
Montag, 7. September, ab 16 Uhr
DRZ Wien, Vogtgasse 29, 1140 Wien
Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich.