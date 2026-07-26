Zweite Chance für Kocher & Föhn im Reparatur-Café

Im Demontage- und Recycling-Zentrum Wien (DRZ) können kaputte Elektro-Kleingeräte bald kostenlos repariert werden. Am Montag, 7. September, startet das beliebte Reparatur-Café!

Es warten fachkundige Unterstützung, spannende Einblicke hinter die Kulissen und jede Menge Tipps rund um Nachhaltigkeit. Ab 16 Uhr sind Besucherinnen und Besucher in der Vogtgasse 29 in Penzing willkommen. Erfahrene Experten helfen dabei, defekte Geräte wieder flottzumachen – vom Wasserkocher bis zum Radio. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Führung durch das Zentrum

Neben dem Reparatur-Café gibt es auch die Gelegenheit, das DRZ bei einer Führung kennenzulernen. Begrüßt werden die Gäste von Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner. Für Snacks und Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Knowhow ist im DRZ-Zentrum nötig (Bild: Irene Schanda).

Doppelter Nutzen

Das DRZ verfolgt dabei einen doppelten Ansatz: Einerseits werden Elektrogeräte repariert, wiederverwendet oder fachgerecht recycelt, andererseits unterstützt das Zentrum arbeitslose Menschen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben.

Second-Hand-Elektrogeräte

Wer auf der Suche nach günstigen, geprüften Second-Hand-Elektrogeräten ist, wird außerdem im re.use-Shop fündig. Dieser hat am Veranstaltungstag sogar bis 19 Uhr geöffnet. Besucher können auch alte Elektrogeräte zur Reparatur oder zur umweltgerechten Entsorgung mitbringen.

Bild: Anna Trimmel Bild: DRZ

Reparatur-Café im DRZ

Montag, 7. September, ab 16 Uhr

DRZ Wien, Vogtgasse 29, 1140 Wien

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich.