Endlich: Der Wienfluss-Weg ruckelt nicht mehr

Die Sanierung des Wienflussweges zwischen Wolf in der Au und dem Nikolaisteg ist abgeschlossen. Insgesamt gibt es nun sechs Kilometer Geh- und Radweg entlang des Wienflusses.

Der Geh- und Radweg entlang des Wienflusses wurde im ersten Halbjahr zwischen Wolf in der Au und Nikolaisteg auf über einem Kilometer Länge saniert und barrierefrei gestaltet. Bislang war die flussseitige Hälfte des Weges gepflastert. Dies war für Radfahrer und Spaziergänger gleichermaßen unbequem und mühsam. Nun gibt es den selben Belag wie die anderen Abschnitte des Weges.

Sechs Kilometer Radeln

“Ich bin froh, dass wir einen durchgängig barrierefreien Belag schaffen konnten. Nun steht dem Radlvergnügen auf über 6 km von Auhof bis nach Hietzing nichts mehr im Wege”, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Der gemischte Geh- und Radweg führt von Auhof entlang des Wienflusses bis zur der Kennedy-Brücke/U-Bahnstation Hietzing und ist ein wichtiger Teil-Abschnitt des Wientalradweges vom Westen in die Innenstadt.

Wichtige Verbindung in die Stadt

Auch Penzings Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner ist zufrieden: „Der Geh- und Radweg am Wienfluss ist eine der wichtigsten Verbindungen von Auhof und Hadersdorf-Weidlingau in die Stadt und zudem ein beliebter Freizeitweg. Alle, die hier unterwegs sind, wissen, wie eng es auf diesem Abschnitt werden konnte, weil auf dem Pflaster zu radeln wirklich mühsam war. Ich bedanke mich bei allen beteiligten Dienststellen.”