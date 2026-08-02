Maxi-Spaß beim Mini-Golf: Golfrausch eröffnet im Auhof Center

Minigolf spektakulär neu gedacht: Im ersten „Golfrausch“ Österreichs wird auf 27 Bahnen und 637m² in drei High-End-Themenwelten abgeschlagen. Los geht’s am 14. August im Auhof Center.

Minigolf war noch nie so spannend. Statt grauer Betonpisten mit langweiligen Löchern erwarten Besucher im „Golfrausch“ drei spektakulär designte Indoor-Erlebniswelten, die es mit dem Schläger zu bezwingen gilt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Projektionen, sondern um echte, detailverliebt gestaltete Kulissen wie auf einem Filmset.

Das 637m² große Areal besteht aus drei High-End-Themenwelten: Ein Mayatempel im Dschungel, eine Cyberpunkwelt mit Neonlichtern und Hologrammen sowie eine Magische Burg samt Drachen und Videomapping und vielem mehr. Jede der drei Welten verfügt über neun Bahnen, die vom Golfrausch-Team selbst entworfen wurden. Sie alle unterscheiden sich durch individuelle Hindernisse und sind vollkommen in die jeweilige Thematik eingebettet.

Weitere Infos und Tichtes ab 15 Euro sind ab sofort auf www.golfrausch.at erhältlich.