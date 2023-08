Lustig-geniale Seitenhiebe von Dieter Chmelar

Dieter Chmelar, seit Jahrzehnten Kolumnist im Wiener Bezirksblatt, verteilt seine gewohnt gnadenlosen „Seitenhiebe“ längst auch als Solo-Kabarettist. Demnächst gibt‘s einen „Nachschlag“ in der Kulisse.

Unter dem Titel „Nachschlag – Beleidigen, aber richtig“ gastiert Dieter Chmelar mit seinem aktuellen Programm am 20. August (19.30 Uhr) auf der Tschauner Bühne (1160, Maroltingergasse 43) und am 9. September (20 Uhr) in der „Kulisse“ (1170, Rosensteingasse 39, https://www.kulisse.at/). Darin erzählt er von einer schmerzlichen Marktlücke, die er genüsslich zum Geschäftsmodell erhob: Eine Agentur („Insultatio“) für die „gerächte Sache“.

Kurzum: Ein Leitfaden, wie man missliebige Mitmenschen meisterhaft malträtiert – freilich mit Charme, Schmäh, Witz und vielen historischen Parade-Beispielen verfeindeter Stars und großen Geistern und ihren kleinen Gehässigkeiten. Nach diesem durchlachten Abend fahren Sie buchstäblich mit der „Retourkutsche“ nach Hause. Hier eine Kostprobe seines Könnens: