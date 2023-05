Märchenhaftes Duell: Taborama & Schneewittchen

Taborama gegen Schneewittchen – das „Duell“ im Nord­bahnviertel zeigt die märchenhafte Wohnqualität in diesem faszinierenden Stadtentwicklungsgebiet!

Gerade wurde das Taborama, das mit 60 Metern höchste Gebäude in dieser stets wachsenden Gegend, fertig: 19 Stockwerke, 214 frei­finanzierte Wohnungen mit ­Balkon oder Terrasse, ein Wellnessbereich mit Sauna und Ruheraum im vierten Stock und ein Gemeinschaftspool auf dem Dach.

Duell

Was will man mehr? ­Errichtet wurde das Strabag-Traumhaus mit einer groß­flächigen Verglasung im Erd­geschoß, erstmals wurden in Österreich auch rund 29.000 Quadratmeter an Schafwolle als Innendämmung in einem Hochhaus verarbeitet.

Das Projekt Schneewittchen wird aber mit seinen 100 Metern das Taborama als höchstes Gebäude im Nordbahnviertel noch übertreffen.