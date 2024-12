Magier-Sensation Fab Fox lässt Träume wahr werden

Fabian Blochberger alias Fab Fox präsentiert an 13 Abenden mit „Dream the Impossible“ Österreichs größte Zaubershow in der Wiener Marx Halle. Der erst 25-jährige Niederösterreicher lässt dabei die größten Träume der Menschheit wahr werden!

Fab Fox ist erst 25 Jahre alt und brachte schon Zehntausende zum Staunen. Nachdem der Niederösterreicher schon mit einem spektakulären Entfesselungstunt über Schloss Schönbrunn Schlagzeilen machte und im Frühjahr die Wiener Stadthalle zweimal ausverkauft war, kehrt er nun mit seinem neuen Programm „Dream the Impossible“ auf die ganz große Showbühne zurück. Drei Wochen lang verwandelt sich die 20.000 m² große Marx Halle in eine Showbühne, wie man sie sonst nur in Las Vegas findet. Er reist in Zukunft und Vergangenheit, geht durch Wände aus Stahl, teleportiert echte Zuseher auf der Bühne und verspricht seinen Fans nichts weniger als „die Zaubershow ihres Lebens“.

Magie der Superlative für eine neue Generation

„Dream the Impossible“ ist nicht nur die größte magische Show Österreichs. Sie erzählt auch eine poetische Story mit einer zauberhaften Botschaft. Alles im Leben ist möglich, wenn du daran glaubst! Dafür vermischt Fab Fox Magie und Illusion mit atemberaubenden Stunts und Tanzeinlagen zu einem packenden Erlebnis für alle Sinne. Humorvoller, moderner, kreativer, poetischer und packender als herkömmliche Zauber-Shows. Fab Fox zieht alle in seinen Bann. Er dreht die Zeit vor und zurück, wie es ihm gefällt. Fliegt wie von Zauberhand getragen durch die Luft und geht scheinbar mühelos durch eine Wand aus solidem Stahl. Magischer Höhepunkt sind eine Teleportation von echten Zusehern auf der Bühne. Atemberaubend sind auch ein lebensgefährlicher Feuer-Stunt aus einer brennenden Box und ein ganzes Flugzeug, das sich auf der Bühne manifestiert.

Mit magischem Know-how aus den USA zum Erfolg

Um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, lässt sich Fab Fox regelmäßig durch Besuche in den USA inspirieren. Entsprechend hoch ist der Aufwand für die neue Show, die in Sachen Umfang und Konzept neue Maßstäbe in Österreich setzt. Mehr als 24 Monate Vorbereitungszeit wurde investiert, um jeden Effekt und jede Bewegung zu perfektionieren und ein einzigartiges Show-Erlebnis zu schaffen. Und es erforderte einen hohen Einsatz von Material und Mitarbeitern. „So werde ich von einem 20-köpfigen Team aus Tänzerinnen, Technikern und Stagehands begleitet, die mit Hilfe von drei 40 Tonnen schweren Sattelschleppern, die Marxhalle in ein zauberhaftes Spektakel verwandeln werden“, erklärt der Künstler.

Fab Fox – Dream the Impossible

19. Dezember 2024 bis zum 12. Jänner 2025

Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Ticktes ab € 29,90 auf www.events.tickethead.io