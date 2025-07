Cooles Opening im MQ: Magnum feiert mit Eis und Promis

Pünktlich zum 35-jährigen Jubiläum von Magnum in Österreich feierte die Premium-Eismarke am 2. Juli das exklusive Opening ihres temporären Pop-up Stores „The Bonbon by Magnum“ in der Ovalhalle des MuseumsQuartiers.

Mehr als 150 geladene VIPs, Medienvertreter*innen und Influencer*innen waren mit dabei, um in die genussvolle Welt von Magnum einzutauchen – mit coolen Soundtracks, glamourösen Gästen und vor allem: innovativen Eis-Desserts.

Kulinarische Highlights: BonBoom Taco, Croffle & Co.

Im Mittelpunkt des Pop-ups stehen kreative Eiskreationen, die ursprünglich für den Berliner Magnum Pop-up entwickelt wurden und nun auch in Wien für Genussmomente sorgen. Besucher*innen dürfen sich unter anderem auf den „BonBoom Taco“, die „Magnum Croffle“, „MacaBons“ oder den „BonAffogato“ freuen – raffinierte Kombinationen aus aktuellen Desserttrends und den ikonischen Magnum Bonbons. Ergänzt wird das Angebot durch eine Dipping Bar und den exklusiven „xcx Shake“, der das mondäne Lebensgefühl der Croisette nach Wien bringt.

Prominenz und Partystimmung beim Opening

Zu den Genussbotschafter*innen des Abends zählten unter anderem Model Barbara Meier, Cheyenne Ochsenknecht samt Ehemann Nino Sifkovits sowie Schauspieler Bless Amada und Musikerin Rose May Alaba. Cheyenne zeigte sich begeistert: „35 Jahre Magnum und wir feiern das mit Eis? Was will man mehr!“ Auch Ehemann Nino lobte die Rezeptideen, während Barbara Meier die neuen Bonbons als perfekten Sommer-Snack pries.

Glamouröse Gästeliste und Influencer-Highlights

Neben bekannten Persönlichkeiten wie Nadine Mirada, Philipp Ledl, den „Dancing Stars“ Conny Kreuter und Herby Stanonik oder Schauspieler Christian Strasser, waren auch zahlreiche Content Creator*innen vertreten. Influencer-Größen wie Tatjana Kreuzmayr, Florian Macek, Hanna Niedrist oder Christoph Brückner teilten ihre Eindrücke live mit ihren Communities – unterstützt von DJ Samir Novotny, der für die passende Stimmung sorgte.

Jetzt für alle offen: Der Pop-up Store im MQ

Nach Cannes und Berlin ist „The Bonbon by Magnum“ nun endlich auch in Wien – allerdings nur für kurze Zeit. Am 3. und 4. Juli ist der Store jeweils von 12 bis 20 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Der Eintritt sowie eine Eiskreation sind kostenlos. Magnum bittet jedoch, an heißen Tagen ausreichend Wasser und Sonnenschutz für mögliche Wartezeiten mitzubringen.

