Margareten: Gehsteig vor Schule wird erweitert

Die Kinder- und Jugendmillion ist Teil von „Junges Wien“, einer Strategie, die darauf abzielt, Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt zu machen. Besonders herausragend waren in diesem Rahmen die Ideen der aktuellen 8. Klasse des Rainergymnasiums im 5. Bezirk.

Die zentrale Forderung der Schüler war eine Erweiterung des Gehsteigs, um den Schulvorplatz sicherer und angenehmer zu gestalten. Darüber hinaus sollte die Kriehubergasse mit Bäumen, Sträuchern und zusätzlichen Sitzmöglichkeiten begrünt werden. Ziel war es nicht nur, die Sicherheit zu verbessern, sondern auch eine ansprechende Umgebung zu schaffen, die zum Verweilen einlädt.

Viertelmillion wurde investiert

Die Aktion wird nicht nur den Schulweg sicherer machen, sondern auch die Lebensqualität für die Schüler verbessern. „Wir sind über 1.000 Schüler, und der Platz vor der Schule war wirklich knapp bemessen. Wir wünschten uns mehr Raum, zusätzliche Sitzgelegenheiten und mehr Grünflächen“, erklärt Felix Brunner, Schulsprecher und Schüler der 8B-Klasse, die diese wegweisende Idee eingereicht hat. „Die klimafitte Neugestaltung des Schulvorplatzes ist ein tolles Projekt. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass fast eine Viertel Million Euro im Rahmen der ‘Kinder und Jugendmillion’ dafür investiert wurde“ , sagt die Bezirksvorsteherin des 5. Bezirks Silvia Jankovic. Ein Wasserbrunnen im Gemeindebau Karl-Wrba-Hof, kostenlose Menstruationsartikel an Schulen oder eine Rätselrallye entlang der Wiener Stadtwanderwege sind weitere, bereits abgeschlossenen Projekte der Kinder- und Jugendmillion.

Neue Projekte im Jahr 2024

Während viele Projekte in Umsetzung sind, ist schon der zweite Durchlauf der Kinder- und Jugendmillion in vollem Gange. Über 220 Ideen wurden im Herbst 2023 eingereicht. Die Umsetzung der Ideen wird in enger Zusammenarbeit mit den jungen Ideeneinreichern erfolgen. Das erste Treffen im Rathaus ist für Ende Februar geplant, bis April werden aus den Ideen konkrete Projekte in mehreren Workshops gemeinsam ausgearbeitet. Von 20. Mai bis 14. Juni haben dann alle jungen Menschen zwischen 5 und 20 Jahren, die in Wien leben, die Möglichkeit, online über ihre Lieblingsprojekte abzustimmen. Die Projekte mit den meisten Stimmen werden schließlich realisiert.