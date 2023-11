Margareten: Vollbetrieb für neue Polizeiwache

Die Polizeistation im Gemeindebau in der Schönbrunner Straße 34 wurde generalsaniert und mit nun rund 700 Quadratmetern fast verdoppelt. Neu dazugekommen sind Garderoben und Ruheräume, Sanitäranlagen und Büros. Die Umbauarbeiten starteten im Frühling 2022 und wurden von Wiener Wohnen beauftragt und beaufsichtigt.

Die Exekutive leistet Tag für Tag einen unverzichtbaren Beitrag für das soziale Miteinander. Auch die Margaretner Bezirksvorsteherin Silvia Janković freut sich daher sehr über die Modernisierung: „Der Ausbau der Polizeiinspektion ist ein starkes Zeichen für die Bevölkerung. Aber auch die dort stationierten Beamten profitieren von einem modernen Arbeitsplatz.“

Wienweit 15 Polizeiwachen im Gemeindebau

In den Gemeindebauten der Stadt gibt es insgesamt 15 Polizeistationen. „Wiener Wohnen ist ein verlässlicher Partner für mehr Sicherheit. Die ausgeweitete Polizeidienststelle in der Schönbrunner Straße ist dafür ein Paradebeispiel“, so Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál. „Die Renovierung der Inspektion Schönbrunner Straße war ein wichtiger Schritt. Dadurch kann die Aufgabe der Exekutive, die Sicherheit und das Wohl unserer Bürger zu gewährleisten, noch besser und effizienter erfüllt werden“, ist auch Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl überzeugt.

Grätzel haben ihre eigene Polizisten

Die „Initiative GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei“, gemeinhin auch als Grätzlpolizei bekannt, besteht aktuell aus 79 Polizisten und 14 Sicherheitskoordinatoren, die sich speziell um die Betreuung der einzelnen Wiener Grätzl kümmern. Diese Grätzlpolizisten kennen die Örtlichkeiten und die Menschen. Durch ihren täglichen Dienst haben sie einen persönlichen Bezug und pflegen ein Vertrauensverhältnis mit den Bewohnern. Dadurch sollen negative Entwicklungen im Bereich der Sicherheit früh erkannt werden oder bestenfalls erst gar nicht entstehen. Ziel ist es, durch Hinsehen und aktives, verantwortungsvolles Handeln die Sicherheit aller zu gewährleisten und das subjektive Sicherheitsgefühl zu steigern.