Cine Latino Festival: Film-Kunst aus Lateinamerika

Das Filmcasino in Margareten steht diese Woche ganz im Zeichen von spannenden Filmen aus Lateinamerika. Da kann man nur sagen: Schau’n Sie sich das an …

Das Cine Latino-Festival hat’s in sich: Neben Arbeiten etablierter Regisseurinnen und Regisseure stehen auch junge Filmschaffende im Fokus, die verschiedenste gesellschaftliche Themen aufgreifen. Zu sehen ist etwa das berührend Musical-Drama „Carmen“ mit Melissa Barrera in der Hauptrolle.

Mit über 20 Beiträgen aus über zehn Ländern präsentiert das Filmfestival, neben bereits etablierten Regisseur:innen, eine junge Film-Szene, die in unterschiedlichsten Genres relevante gesellschaftspolitische Themen aufgreift. Viele Beiträge wurden auf renommierten internationalen Filmfestivals ausgezeichnet und werden nun erstmals in Österreich zu sehen sein. In Zusammenarbeit mit dem Lateinamerika Filmfestival Salzburg.

INFO

11. bis 18. April 2024

Filmcasino, 5., Margaretenstraße 78

filmcasino.at/special/cinelatino