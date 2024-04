Margareten: Vielfältiges beim Helga-Pankratz-Fest

Am 26. April ab 16 Uhr findet auf dem Helga-Pankratz-Platz im 5. Bezirk eine Feier der Vielfalt und des gesellschaftlichen Engagements statt. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm und die Möglichkeit, gemeinsam zu feiern und zu diskutieren.

Das Helga-Pankratz-Fest bietet nicht nur ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm, sondern auch die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Organisationen auszutauschen und über wichtige Themen zu sprechen. Besucher haben die Gelegenheit, mit Vertreterin von Organisationen wie HOSI Wien, Queerbase, Stichwort – Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung und der AIDS Hilfe Wien ins Gespräch zu kommen. Zusätzlich serviert die Kisss Bar erfrischende Cocktails, um den Abend zu versüßen.

Pankratz und der Lesbian Visibility Day

Das Helga-Pankratz-Fest ist nicht nur eine Feier der Vielfalt, sondern auch eine Hommage an Helga Pankratz und den Lesbian Visibility Day (Tag der lesbischen Sichtbarkeit). Helga Pankratz war eine Persönlichkeit, die sich ihr Leben lang für die Rechte von Frauen und LGBTQ+-Personen eingesetzt hat. Der Lesbian Visibility Day ist eine Gelegenheit, lesbische Frauen zu feiern und ihre Sichtbarkeit in der Gesellschaft zu erhöhen. Das Fest ehrt ihr Engagement und erinnert an die Bedeutung von Sichtbarkeit und Solidarität.

Ein buntes Fest für alle

Das Helga-Pankratz-Fest findet am 26. April 2024 statt und beginnt um 16 Uhr auf dem Helga-Pankratz-Platz. Das Programm bietet für jeden Geschmack etwas: