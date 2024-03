„Margareten repariert“ ein Mal im Monat gratis

Im Februar wurde das Repair-Café nun von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic eröffnet. Unter dem Motto „Margareten repariert…!“ kann man nun Gegenstände kostenlos reparieren lassen.

Das neue Repair-Café findet einmal im Monat an einem Nachmittag im 48er-Tandler (Siebenbrunnenfeldgasse 3) statt. Interessierte können online einen Termin für ihre Reparatur buchen und qualifizierte Fachkräfte reparieren Elektro-Kleingeräte oder Textilien – und das kostenlos.

So funktioniert „Margareten repariert…!“

Jeden Monat gibt es einen Schwerpunkt auf eine bestimmte Gerätegruppe. Fachkräfte kümmern sich um die Instandsetzung defekter Elektrokleingeräte. Zudem gibt es die Chance, Textilien mittels Visible Mending fachmännisch ausbessern zu lassen. Visible Mending ist eine Reparaturtechnik, die Schäden an Kleidung sichtbar und dekorativ ausbessert, anstatt sie zu verbergen, und so den Kleidern einzigartigen Charakter verleiht. Ausgenommen von der Reparatur sind Handys, Computer, Kaffeevollautomaten und große Elektrogeräte wie etwa Waschmaschinen, da diese Reparaturen zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Wartezeit kann gemütlich mit Shoppen im 48er-Tandler oder Plaudereien bei Kaffee und kalten Getränken verbracht werden.

Alle weiteren Termine für 2024

Mittwoch, 10. April, 14-18 Uhr

Fahrradcheck (inkl. Kleinreparaturen)

Elektrokleingeräte u. Textilien u. Fahrrad-Quick-Check (exkl. Kleinreparaturen)

Fahrradcheck (inkl. Kleinreparaturen)

Fahrradcheck (inkl. Kleinreparaturen)

Elektrokleingeräte, Textilien

Elektrokleingeräte, Textilien

Elektrokleingeräte, Textilien

Elektrokleingeräte, Textilien

Zur Anmeldung geht es hier.