Mariahilf: Christian-Broda-Platz bekommt „Facelift“

„Raus aus dem Asphalt“ wird weiterhin bei der Stadt Wien großgeschrieben und mit dem Christian-Broda-Platz das nächste Projekt in Angriff genommen.

Zur Freude der Wiener verfolgt die Stadt derzeit eine Begrünungsoffensive – und hat es sich zum Ziel gesetzt, öffentliche Straßen und Plätze für die Zukunft klimafit zu machen. So auch den Christian-Broda-Platz am Verkehrsknotenpunkt zwischen Westbahnhof, Gürtel und Mariahilfer Straße. Durch seine zentrale Lage queren Tausende von Menschen täglich den Platz, verweilt wird hier allerdings selten, da Beton und Asphalt das Erscheinungsbild prägen.

Neue Optik

Das wird sich ab Frühjahr 2024 ändern, wenn die Umbauarbeiten starten und der Platz einen ganz neuen Look erhält. „Die roten Stelen werden durch Bäume getauscht, Wasserspiele installiert und die Beleuchtung wird verbessert. Gemeinsam mit der hellen Pflasterung und dem neuen Radweg wird der Platz in Zukunft sicherer, cooler und lebenswerter!“, verspricht Bezirkschef Markus Rumelhart den Bewohnern. So wird man den Christian-Broda-Platz künftig nicht nur passieren, sondern sich hier gerne aufhalten.

Plus für Radler

Ein Highlight gibt es auch für alle Radfahrer im Bezirk: Noch in diesem Jahr startet rund um den Platz der Ausbau der Radwege. Durch baulich getrennte und breitere Radwege wird die Verkehrssicherheit an der Kreuzung des Gürtels mit der Mariahilfer Straße maßgeblich erhöht.