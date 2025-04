Marienkron: Auszeit inmitten des Neusiedler Seewinkels

Retreat & Balance in Marienkron

Mit einem entspannten Körper lässt sich das Leben viel leichter genießen. Kurze und bewusste Auszeiten geben dem Körper die Möglichkeit, wieder Kraft zu tanken. Marienkron zeigt sich unweit von Wien als Oase der Ruhe und sorgt mit Fasten, Detox- und entspannenden Treatments für tiefgreifende Regeneration und Wohlbefinden.

Detox zur Regeneration der Zellen

Das wirkt als Energiebooster und stärkt das Immunsystem bis hin zum Anti-Aging-Effekt der Körperzellen. Ein kraftvoller Impuls also für die Gesundheit, der in Marienkron von einem erfahrenen Team aus Therapeut*innen begleitet wird. Sanfte Bewegungsimpulse, Meditationen und entspannende Treatments sorgen für eine spürbare Wirkung hin zu mehr Wohlbefinden.

Eintauchen, Entspannen – und mit allen Sinnen Genießen

Egal ob im Paket oder bei einer Relaxauszeit: in Marienkron genießt man eingebettet in die stille Natur und in entspannter Atmosphäre eine feine vegetarische Kulinarik mit vielen frischen Kräutern, weil die für den guten Geschmack sorgen und gleichzeitig eine positive Wirkung auf den Stoffwechsel und Körper entfalten. Massagen, Wickel oder Beauty-Treatments werden individuell fürs Wohlbefinden dazu kombiniert und die weitläufige Spa & Wellnesszone mit Indoorpool und Sauna ist eine stille Rückzugsoase für eine kurze, aber tiefwirkende Auszeit – ganz im Sinne eines Retreat & Balance-Gedankens.

Tipp: Marienkron – Klimafreundlich mit Direktverbindung mit dem Zug Wien Hbhf-Mönchhof und kostenloser Abholservice vom Bahnhof!

Relax-Timeout

Das Retreat zur Balance – alleine oder zu zweit ein Genuss

3 Tage inkl. 2 Nächtigungen, vegetarische Kulinarik vom Buffet/VP,

Meditation & Spa mit Pool & Sauna

€ 378,- p.P. im EZ