Mauer sagt nun Namasté

Name: Mag. Ines Faber

Beruf: Yoga-Lehrerin

Persönliches: Aufgewachsen und wohnhaft in Mauer, verheiratet, Mama von zwei Kindern.

Alter: 36 Jahre

Was ich an meinem Bezirk mag: Ich mag die Nähe zur Natur, die vielen Ausflugsmöglichkeiten im Grünen und die Ruhe am Stadtrand. Manche Teile des 23. Bezirks haben noch einen dörflichen und persönlichen Charakter, den ich schätze. Ich treffe meine Yoga-Teilnehmer beim Eisgeschäft um die Ecke ebenso wie an der Supermarkt-Kassa.

Was mir wichtig ist: Mir liegt ganzheitliche Gesundheit und eine positive Lebenseinstellung am Herzen. Yoga orientiert sich an der Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit von Körper und Geist und ich sehe es als meine Aufgabe, dieses Geschenk an viele Menschen weitergeben zu können. Dabei ist niemand ausgeschlossen – egal ob jung oder alt, sportlich oder unsportlich, Mann oder Frau, Anfänger oder Fortgeschrittener. Jeder kann Yoga üben und in ein bewussteres Leben starten!