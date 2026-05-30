Beerige Tafelschokoladen-Neuheiten oder die beliebten PISCHINGER Waffelklassiker – welche Spezialitäten aktuell gefragt sind, weiß Confiserie HEINDL Geschäftsführer Andreas Heindl: „Im Sommer greifen unsere Kunden besonders gerne zu fruchtigen Sorten, leichten Joghurtfüllungen oder knusprigen Waffeln. Genau diese sommerlichen Genussmomente greifen wir auch mit unseren diesjährigen Neuheiten auf.”

Zwei Tafelschokoladen NEU im Sortiment

Heidelbeer Knusper Creme

Die Neuheit mit besonderem Knusperfaktor. Für den einzigartigen Geschmack sorgen die fruchtige Heidelbeercreme mit knusprigen Kadayif-Teigfäden umhüllt von feinster Vollmilch-Schokolade. Die feinen Teigfäden sind bereits aus den beliebten Dubai Style-Spezialitäten bekannt und verleihen der Tafel ihre besondere Textur. Die Kombination aus zarter Confiserie-Vollmilchschokolade, fruchtiger Heidelbeercreme und Crunch versüßen die bevorstehenden Sommertage.

“Alles Liebe” – für die besonderen Momente des Lebens

Ebenfalls neu im Sortiment ist die Tafelschokolade „Alles Liebe“. Die feine Vollmilch-Schokolade, gefüllt mit aromatisch geröstetem Haselnusskrokant, zählt zu den beliebtesten Kombinationen bei HEINDL und verbindet klassischen Schokoladengenuss mit einer herzlichen Botschaft. Mit dem liebevollen Design eignet sich die Tafel ideal als kleine Aufmerksamkeit, Mitbringsel oder süße Geschenkidee für zahlreiche Anlässe.

Die Sommerklassiker sind zurück

Zwei Joghurt-Pralinen-Sorten

Besonders das beliebte Joghurt-Sortiment sorgt mit cremigen Füllungen und fruchtigen Kombinationen für sommerliche Abwechslung: einmal als „Joghurt Kirsch” in zarter Edelbitter-Schokolade und einmal als „Joghurt Mango-Maracuja” in feinster Vollmilch-Schokolade.

„Fruchtjoghurt”

Neben den Würfelpackungen überzeugt auch die Bonboniere „Fruchtjoghurt”: Hier wartet exquisites Marillen- bzw. Himbeermark auf leichter Joghurtcreme in feinster Vollmilchschokolade auf alle Naschfans. Die feinen Spezialitäten eignen sich ideal als leichte Nascherei an warmen Tagen und schmecken gekühlt besonders erfrischend.

sommerliche Waffelvielfalt mit Tradition

In keinem Sommer fehlen dürfen all jene Waffelspezialitäten von PISCHINGER, die ganz ohne Schokolade auskommen und deshalb perfekt für die warme Jahreszeit geeignet sind. Besonders gefragt sind in den Sommermonaten leichtere Sorten wie die frischen Zitronen-Ecken Minis oder cremige Varianten wie Cappuccino oder Caramel. Die feinen Füllungen harmonieren perfekt mit den knusprigen Waffelblättern und schaffen ausgewogene Geschmackskompositionen zwischen Frische, Süße und feiner Cremigkeit.

Alle weiteren Infos gibt es unter heindl.co.at