Über den Dächern muss Genuss wohl grenzenlos sein

Auf rund 14 Metern Höhe eröffnet der STASTA mit WILMA das erste Rooftop im Süden Wiens: ein Ort für modernes Frühstück, Soulfood, handverlesene Weine und Cocktails unter freiem Himmel. WILMA richtet sich an alle, die gutes Essen, feine Drinks und eine entspannte Atmosphäre suchen.

Der STASTA ist seit fast 100 Jahren eine feste Adresse im 23. Bezirk. Mit der WILMA wächst das Haus nach oben und ergänzt seine vertraute Qualität um ein modernes Rooftop-Erlebnis. Der Name der neuen Rooftopbar trägt Familiengeschichte: WILMA vereint Wilhelm, einen legendären Storch auf Südkurs, mit Magdalena, einem Vornamen, der seit 1902 in jeder Generation der Familie Glotz lebt.

„Mit WILMA schaffen wir einen Ort, der zu uns passt und gleichzeitig etwas Neues nach Liesing bringt: offen, hochwertig, entspannt und mit Blick über den Bezirk. Uns war wichtig, die Werte des STASTA weiterzuführen und sie in ein modernes Rooftop-Konzept zu übersetzen.” – Christoph Glotz, Der STASTA & WILMA

Vom Morgen bis zum Sundowner

WILMA begleitet den Tag von früh bis spät. Am Morgen stehen modernes a la carte Frühstück und Kaffeekultur im Mittelpunkt: WILMA Croissant mit hausgemachter Haselnusscreme, Eggs Benedict, French Toast oder die Liesinger Combi, dazu hausgemachte Limonaden und Good Morning Bubbles für alle, die den Tag gerne besonders beginnen.

Ab dem Nachmittag verwandelt sich das Rooftop in einen Ort für Soulfood und Feinkost: Beef Tartare, hausgebeizte Lachsforelle, Soulfood Cordon Bleu vom Maishuhn und handgemachte Topfennudeln nach altem STASTA-Familienrezept. Auch die Getränkekarte folgt diesem Gedanken. Aperitivo, Spritzgetränke, hausgemachte Limonaden und Cocktails wie Espresso Martini, Gin Basil Smash, Negroni Classic oder Whiskey Sour machen WILMA zur Adresse für den Abend, vom ersten Drink bis zum letzten Blick über Liesing.

Besonderes Highlight und Herzstück der WILMA ist der begehbare Weinschrank. Gäste können besondere Weine direkt entdecken, verkosten und auswählen. Weinliebe als unmittelbares Erlebnis.

Um Reservierung wird gebeten unter www.stasta.at