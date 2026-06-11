Action! Rodaun wird einmal mehr zu “Rockdaun”

Am Freitag, 12. Juni, und Samstag, 13. Juni 2026 wird die Endstelle der Straßenbahnlinie 60 im 23. Bezirk wieder zum Festivalgelände.

Rock Rodaun bringt zum fünften Mal bei freiem Eintritt ein breites Spektrum an Live-Musik nach Wien-Liesing — von Melodic Rock, Indie-Pop und Funk über Soul, Blues und Wiener Dialekt bis hin zu erdigem Hardrock.

Zwölf Bands stehen 2026 auf der Bühne. Rund 70 Musiker und etwa 50 freiwillige Helfer sorgen dafür, dass Rock Rodaun wieder das vielleicht chilligste Musikfestival im Südwesten Wiens werden kann. Die große Wiese vor der Bühne lädt zum Mittanzen ein — oder, etwas weiter hinten, zum Plaudern, Zuhören und Genießen.

Alle Infos dazu findet man auf www.rockrodaun.at