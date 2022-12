Maya Hakvoort und Mark Seibert wieder bei „ELISABETH“

Seit der Uraufführung 1992 in Wien begeistert ELISABETH das Publikum auf der ganzen Welt mit Spielserien in Belgien, China, Finnland, Deutschland, Ungarn, Italien, Japan, den Niederlanden, Südkorea, Schweden und der Schweiz in insgesamt acht Sprachen und zählt international über 12 Millionen Besucherinnen und Besucher.

2023 findet zum wiederholten Male die Konzertante zu „ELISABETH“ statt, in den Hauptrollen Maya Hakvoort als „Elisabeth“ und Mark Seibert als „Tod“ und das in atemberaubender Kulisse, vor dem Schloss Schönbrunn.

Maya Hakvoort spielte die Rolle der „Elisabeth“ bereits in vielen Produktionen des gleichnamigen Erfolgs-Musicals, auf der ganzen Welt. In Österreich feierte sie ihren Durchbruch 1994 als Elisabeth. Über 1.000 Mal stand sie seitdem als Österreichs Kaiserin auf der Bühne, unter anderem auch in Japan und Triest, wo sie große Erfolge feierte. Wie schon beim Konzert 2022 kehrt Maya Hakvoort auch nächstes Jahr in ihre Paraderolle zurück.

Mark Seibert spielte den „Tod“ in der Jubiläumsfassung im Raimund Theater, sowie von Oktober 2011 bis 2012 auf der großen Deutschland-Tournee. Im Dezember 2014 übernahm Seibert abermals diese Rolle, zunächst in Shanghai, anschließend in Essen und in München. Er war bereits bei der ersten konzertanten Aufführung von ELISABETH im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn 2019 als Tod zu sehen. Im Sommer 2022 schlüpfte er ein weiteres Mal in diese Rolle, die er auch 2023 wieder verkörpern wird.

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant: „In unserer großen ELISABETH-Konzertreihe im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn, die wegen des großen Erfolgs auch 2023 wieder stattfindet, konnten wir erneut die Musical-Stars Maya Hakvoort und Mark Seibert für die Titelrolle bzw. den Part des „Tods“ gewinnen. Sie beide sind absolute Publikumslieblinge und werden gemeinsam mit der restlichen Besetzung und dem großartigen VBW-Orchester einen eindrucksvollen und außergewöhnlichen Konzertabend auf die Bühne bringen. Und das in der schönsten und wohl passendsten Kulisse für dieses Musical überhaupt.“

ELISABETH – Der VBW-Musical-Welterfolg auch 2023 wieder im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn

Die berühmte historische Kulisse des Schloss Schönbrunn bietet ein würdiges und einmaliges Ambiente für die konzertante Version des VBW-Hit-Musicals aus der Feder des Erfolgsduos Michael Kunze & Sylvester Levay, das die dramatische und berührende Geschichte über Leben, Wirken und Leiden von Kaiserin Elisabeth von Österreich erzählt. Mit hochkarätigen Solistinnen und Solisten und einem wunderbaren Ensemble, begleitet vom Orchester der Vereinigten Bühnen Wien in großer Besetzung, darf sich das Publikum 2023 wieder auf ein Konzert-Erlebnis der Extra-Klasse freuen.

ELISABETH – eine internationale Erfolgsgeschichte

1996 feierte das Stück mit der japanischen Erstaufführung die allererste Premiere einer Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien – ein Unternehmen der Wien Holding – außerhalb Österreichs. Seit 30 Jahren dauert der Siegeszug dieses Erfolgs-Musicals nun an. So wird der legendäre VBW-Exportschlager an drei Terminen als großes Open-Air-Konzert im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn auch 2023 zu sehen sein.

ELISABETH – LIVE IN CONCERT

im Ehrenhof vor dem Schloss Schönbrunn

29. Juni 2023, 20:30 Uhr

30. Juni 2023, 20:30 Uhr

01. Juli 2023, 20:30 Uhr