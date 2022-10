McDonald’s am Handelskai im neuen Glanz

Wer kennt ihn nicht, den McDonald’s am Handelskai 130? Zumindest vom Vorbeifahren! Spätestens jetzt sollte man aber dort einen Halt machen, denn nach den Umbauarbeiten wirkt die Filiale an der Donau noch einladender als zuvor: Ein neues Design sorgt im Lokal nicht nur für eine urbane, lockere Atmosphäre, es wurden auch die Sitzplätze um 20 erweitert – draußen auf der Terrasse übrigens um 25. In einem eigenen Family-Entertainment-Bereich werden die jungen Gäste jetzt auch mit digitalen Spielen versorgt. Dazu kommt eine zweite McDrive-Möglichkeit.

Strahlender Chef

Um weniger Energie zu verbrauchen, wurde die Küche mit den modernsten Geräten aus­gestattet. „Wir wollen hier allen ein echtes Restaurant-Erlebnis bieten“, strahlt Christian Wöber, einer der jüngsten Franchisenehmer Österreichs überhaupt.