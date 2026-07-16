Polizei macht Prater zum Platz für Kinder-Abenteuer!

Da schlagen Kinderherzen höher! Im Rahmen des Ferienspiels verwandelt die Polizei am 18. Juli von 13 bis 18 Uhr den Verkehrsgarten im Prater in einen großen Erlebnispark rund ums Fahrrad – mit jeder Menge Action, spannenden Vorführungen und viel Blaulicht.

Während die jungen Besucher spielerisch lernen, wie sie sicher mit dem Fahrrad durch den Straßenverkehr kommen, stehen echte Polizisten mit Rat und Tat zur Seite. Im realitätsnahen Verkehrsgarten können die Kinder für die Radfahrprüfung üben, Verkehrszeichen kennenlernen und ihr Können auf zwei Rädern unter Beweis stellen.

Räder vorort vorhanden

Wer kein eigenes Fahrrad oder keinen Helm hat, braucht sich keine Sorgen zu machen: Beides kann kostenlos vor Ort ausgeborgt werden. Natürlich dürfen die Kids aber auch mit ihrer eigenen Ausrüstung anrollen.

Der sprechende Funkwagen

Doch damit nicht genug: Publikumsliebling „Gustav, der sprechende Funkwagen“ ist ebenso mit dabei wie die Kinderpolizei und ein echtes Polizeimotorrad, auf dem kleine Besucher Platz nehmen dürfen. Für Staunen sorgen außerdem die Spezialisten der WEGA mit ihrer Waffen- und Geräteschau sowie die Polizeidiensthunde-Einheit mit ihren vierbeinigen Einsatzkräften.

Kinderschminken, Hüpfburg und viele weitere Mitmach-Stationen machen den Nachmittag zu einem Ferienerlebnis für die ganze Familie.

Einfach vorbeikommen

Das Beste daran: Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Wiener Polizei freut sich auf viele kleine und große Gäste und einen spannenden Tag, bei dem Spaß und Verkehrssicherheit Hand in Hand gehen.

Schon vormerken: Das nächste Ferienspiel der Wiener Polizei steigt am Freitag, 25. Juli, von 13 bis 18 Uhr bei der Wasserpolizei am Handelskai 267 in der Leopoldstadt.