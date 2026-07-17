Stadion Center: Zwei Shops im neuen Look

Das Stadion Center in der Leopoldstadt setzt seine Modernisierungsoffensive fort. Mit Tchibo und Deichmann haben gleich zwei bekannte Handelsunternehmen ihre Filialen am Olympiaplatz 2 umfassend erneuert.

Seit 9. Juli präsentieren sich beide Geschäfte in modernem Design und mit neuen Einkaufskonzepten.

Mehr Komfort und Kaffeegenuss bei Tchibo

Die rund 150 Quadratmeter große Tchibo-Filiale wurde komplett neugestaltet und bietet nun ein offenes, zeitgemäßes Ambiente. Ein großzügiger Sitzbereich sowie eine modern ausgestattete Coffeebar mit professionellen Siebträgermaschinen laden zum Verweilen ein.

Herzstück des neuen Konzepts ist das Kaffeeberatungsregal. Dort beraten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter individuell zu unterschiedlichen Röstungen und Zubereitungsarten – vom klassischen Filterkaffee über Espresso bis hin zu Kapselsystemen. Ergänzt wird das Angebot durch Premium-Kaffeemaschinen sowie lose Kaffeebohnen, die auf Wunsch verpackungsfrei abgefüllt werden.

Auch beim Coffee-to-go setzt Tchibo auf Nachhaltigkeit: Kaffee wird auf Wunsch im Mehrwegbecher des RECUP-Pfandsystems ausgegeben. Darüber hinaus finden Kundinnen und Kunden wie gewohnt wechselnde Produktwelten – von Mode und Sportbekleidung bis hin zu Haushaltsartikeln und Wohnaccessoires.

Deichmann setzt auf modernes Einkaufserlebnis

Ebenfalls in neuem Erscheinungsbild präsentiert sich Deichmann. Die modernisierte Filiale überzeugt mit einem großzügigen Raumgefühl, heller Lichtgestaltung und einer klaren Warenpräsentation. Trotz des neuen Designs bleibt das bewährte Rackroom-Prinzip erhalten: Die Schuhe werden weiterhin übersichtlich in Kartons auf Augenhöhe präsentiert und können direkt selbst ausgewählt werden.

Das Sortiment umfasst Schuhe und Accessoires für die ganze Familie. Neben den Eigenmarken führt Deichmann zahlreiche bekannte Marken wie Skechers, New Balance, Crocs, Rieker, Buffalo, s.Oliver, Adidas, Nike, Puma oder Fila.

Modernisierung im Stadion Center schreitet voran

Mit den beiden neu gestalteten Filialen setzt das Stadion Center seine laufende Modernisierung konsequent fort. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf zeitgemäße Verkaufsflächen, ein verbessertes Einkaufserlebnis und moderne Konzepte freuen, die Komfort, Service und Nachhaltigkeit stärker in den Mittelpunkt rücken.