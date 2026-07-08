Im Ponykarussell kommen auch Hunde auf den Geschmack

Im Erlebniscafé Ponykarussell im Prater kommen ab sofort nicht nur die Gäste auf ihre Kosten, sondern auch deren vierbeinige Begleiter.

Das von Silvia Maino und Helmut Brem geführte Lokal hat erstmals eine eigene Hundekarte eingeführt und setzt damit ein weiteres Zeichen für tierfreundliche Gastlichkeit.

Leckerlis für Bello & Co.

Hunde sind im Ponykarussell seit der Eröffnung im Jahr 2021 gern gesehene Gäste. Seit Juli 2026 gibt es nun auch ein speziell auf sie zugeschnittenes Angebot. “Für Bello & Co. gibt es eine eigene Hundekarte. Diese ist Ausdruck unserer Philosophie: Das Ponykarussell ist ein Ort, der überrascht, verbindet und bewusst anders denkt”, sagt Geschäftsführerin Silvia Maino.

Zur Auswahl stehen verschiedene Hundesnacks wie “Happy Dog” mit Lamm, Lachs und Kaninchen oder Ente und Lachs, die “Dokas Kau-Twister” in den Sorten Rind-Ente oder Rind-Huhn sowie “Leckerlis Wow-Dog” mit Lamm, Huhn oder Lachs. Ergänzt wird das Angebot durch eine eigene Hundestation. “Einzig der Hundefriseur fehlt noch – dann wäre die Wohlfühloase perfekt”, sagt Marketingleiter Helmut Brem augenzwinkernd.

Cafébesuch für Mensch und Tier

Mit der neuen Hundekarte möchte das Ponykarussell den gemeinsamen Cafébesuch für Mensch und Tier noch angenehmer gestalten. Das Erlebniscafé versteht sich als Ort der Begegnung und verbindet Kulinarik mit einem außergewöhnlichen Ambiente.

Liebevoll restaurierte Details wie die historische Molzer-Orgel, handverlegte Gaudí-Fliesen aus Spanien, bunte Schmetterlinge an der Decke und üppige Pflanzen verleihen dem Lokal seinen besonderen Charme. Bekannt ist das Ponykarussell außerdem für sein umfangreiches Frühstücksangebot mit kreativen Namen wie “Schokomaus”, “Sweet Little Pony”, “Vienna Calling” oder “Veganer Prater Start”.

Wo einst Ponys ihre Runden drehten, steht heute das Wiener Lebensgefühl im Mittelpunkt – und das schließt ab sofort auch die vierbeinigen Familienmitglieder mit ein.

Info: Das Ponykarussell befindet sich am Karl-Kolarik-Weg 1 (Prater 86a) im 2. Bezirk und hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Frühstück wird bis 14 Uhr serviert, in den Sommermonaten ist freitags und samstags bis 20 Uhr geöffnet.