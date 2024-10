Mega-Umfrage bis Freitag: Kids und Jugendliche gestalten mit

Welche Wünsche und Ideen haben Kinder und Jugendliche für ihre Stadt? Bis Freitag, den 18. Oktober, haben Wiener:innen die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben. Die Stadt Wien möchte erfahren, was den jungen Menschen wichtig ist.

Quer durch alle Bereiche – von Mitsprache und Freizeitangeboten über Mobilität und Sicherheit bis hin zu Umweltfragen – zählt die Meinung der jungen Wiener:innen. Ziel ist es, Wien noch lebenswerter für junge Menschen zu gestalten.

Von Kleinkindern bis junge Erwachsene

Die Umfrage findet an Schulen, in Jugendzentren und online statt. Alle Wiener:innen zwischen 5 und 20 Jahren können teilnehmen, unabhängig davon, ob sie in der Volksschule, Mittelschule oder in einer Ausbildung sind. Die Ergebnisse der Umfrage werden zwischen November 2024 und April 2025 im Kinder- und Jugendparlament diskutiert, wo jungen Menschen konkrete Maßnahmen für die Zukunft ihrer Stadt entwickeln.

Alle Infos zur Teilnahme und den Themen sind unter mitgestalten.wien.gv.at und junges.wien.gv.at zu finden.