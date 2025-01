Mehr Barrierefreiheit in Öffis: Viel Geld für Modernisierung

Die Wiener Linien investieren rund 6,3 Millionen Euro in die Modernisierung von 11 Aufzügen und 12 Rolltreppen bis Ende 2025. Ziel ist es, die Barrierefreiheit und den Komfort für die Fahrgäste nachhaltig zu verbessern. Erste Arbeiten starten bereits im Jänner bei der U6 Gumpendorfer Straße und am Stephansplatz.

Nach mehr als 20 Jahren Betriebszeit erhalten zahlreiche Aufzüge und Rolltreppen im Wiener Öffi-Netz ein umfassendes Upgrade. Der Fokus liegt auf Energieeffizienz, moderner Technik und mehr Barrierefreiheit. Mit neuen Angeboten wie akustischen Ansagen für blinde Menschen und Displays für Gehörlose setzen die Wiener Linien innovative Standards.

Neue Aufzüge entlang der Linie U6

Entlang der U6 werden bis Ende 2025 zahlreiche Aufzüge erneuert. Bereits am 7. Jänner begann die Modernisierung bei der Gumpendorfer Straße. Weitere Stationen wie Michelbeuern-AKH, Perfektastraße, Siebenhirten und Am Schöpfwerk folgen. „Die neuen Aufzüge sind ein wesentlicher Schritt in Richtung Barrierefreiheit“, betonen die Wiener Linien. Auch der Stephansplatz erhält einen modernen Aufzug, der mit verbesserter Technik und energieeffizientem Betrieb überzeugt. Eine zeitliche Übersicht zu den Ausbauten:

Gumpendorfer Straße: 6. Jänner bis 2.März

Am Schöpfwerk: 17. März bis 11. Mai, sowie 1. Dezember 2025 bis 1. Feber 2026

Tscherttegasse: Im Zuge der Modernisierung und Verbesserung der Barrierefreiheit der Station Tscherttegasse hält die U6 ab Frühling nur in Richtung Siebenhirten.

Perfektastraße: 13. Oktober bis 8. Dezember, sowie 18. August bis 12. Oktober.

Siebenhirten: 7. Juli bis 31. August, sowie 12. Mai bis 6. Juli

Modernisierungen bei Stephansplatz und Hütteldorf

Der Aufzug am Stephansplatz wird zwischen 20. Jänner und 17. März erneuert. Während der Arbeiten ist ein barrierefreier Zugang zur Oberfläche nicht möglich, der Umstieg zwischen U1 und U3 bleibt jedoch weiterhin gewährleistet. Auch die Station Hütteldorf bekommt nach 30 Jahren einen neuen, energieeffizienten Seilaufzug. Vom 26. Mai bis 1. September ist der U4-Bahnsteig deshalb vorübergehend nicht barrierefrei zugänglich.

Neue Rolltreppen und langfristige Pläne

Neben Aufzügen investieren die Wiener Linien 2025 auch in 12 neue Rolltreppen, u. a. in den Stationen Karlsplatz und Handelskai. Diese zeichnen sich durch geringen Energieverbrauch und verbesserte Beleuchtung aus. Seit 2020 wurden bereits 86 Rolltreppen erneuert. Die Wiener Linien arbeiten eng mit der Stadt Wien und Behindertenverbänden zusammen, um die Barrierefreiheit kontinuierlich auszubauen und zu verbessern.

Die Wiener Linien bitten, Aufzüge für jene frei zu halten, die auf sie angewiesen sind.

Weitere Informationen unter www.wienerlinien.at