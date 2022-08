Mehr Platz für Padel Tennis in Liesing!

Padel Tennis ist eine schnelle und aufregende Sportart, die immer mehr Menschen weltweit begeistert. So auch in Wien. Der Liesinger Tennisclub La Ville reagiert auf den Trend und bietet nun den Padelbegeisterten eigene Courts an. Und das feiert der Club mit einem großen Eröffnungsfest inklusive Turnier!

Großes Event mit Toni Faber

Das Eröffnungsevent findet am 26. August ab 09:30 statt. Nach einem Padel-Turnier, das um 09:30 Uhr startet, ist ein Freies Spielen auf allen 4 Padel-Courts möglich. Um 15:00 Uhr beginnt dann die große, feierliche Eröffnung gemeinsamm mit dem Wiener Dompfarrer Toni Faber. Danach gibts Padel Finalspiele des Eröffnungsturniers, Livemusik und Gratis Grillerei und ein Freigeträmk für all unsere Besucher.

Ablauf

09:30 Beginn Padel-Turnier

14:00 Freies Spielen auf allen 4 Padel-Courts

15:00 Samba.Reggae Trommelgruppe

15:20 Offizielle Einweihung und Ansprache

16:00 Promidoppel- und Turnier-Finalspiele

18:30 Live-Musik (Mandana)

Anmeldung unter b.mottl@laville.at erbeten.