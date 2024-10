Noch mehr Touristen: Da klingelt das Stadt-Börserl

Erfreuliche Nachrichten vor dem großen Weihnachtsgeschäft: Auch im September kamen mit 13,6 Millionen Gästen um 8 % mehr nach Wien. Der Netto-Nächtigungsumsatz im August stieg auf 130 Millionen Euro (+26 %).

Normalerweise ist “Christmas in Vienna” immer der Renner. Heuer ist auch die Bilanz der Sommerzeit gästemäßig schon richtig erfreulich. Zwischen Jänner und August wurde ein Nächtigungsumsatz von 833 Millionen Euro (+15 %) erwirtschaftet. Alleine im August wurden 130 Millionen Euro (+26 %) umgesetzt. Von Jänner bis September wurde somit eine Nächtigungszahl von 13,6 Millionen (+8 %) erzielt.

Deutsche vor Österreichern

Zwar gab es im September mit 1,5 Millionen Übernachtungen ein leichtes Minus (-3 %), das fällt in der Gesamtbilanz aber nicht ins Gewicht. Die 13,6 Millionen Gäste teilen sich folgendermaßen auf: Mit 287.000 Übernachtungen (-10%) führt Deutschland vor Österreich (265.000, -4%), den USA (129.000, +9%), Italien (63.000, +2%), Großbritannien (66.000, +5%), Spanien (46.000, -2%), Frankreich (38.000, -1%), Polen (37.000, -14%), der Schweiz (34.000, -7%) und Rumänien (23.000, -10%).

Gäste geben mehr Geld aus

Der Netto-Nächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe betrug im August 129.870.000 Euro. Das entspricht einem Plus von 26 % zum Vorjahr und einem doppelt so starken Wachstum im Vergleich zu den heurigen August-Nächtigungen (mit + 13% auf rund 1,9 Millionen). Die Wien-Gäste geben also immer mehr Geld aus – hoffentlich bleibt das auch in der Weihnachtszeit so!