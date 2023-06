Mehrere Verletzte bei Messerattacken

Verletzte Männer aufgefunden

Fall 3: In Hernals alarmierte ein Mann den Polizeinotruf, da er in einem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses einen 22-jährigen Mann mit einer Stichverletzung fand. Er sagte aus, zuvor einen lautstarken Streit zwischen zwei Männern gehört zu haben. Eine Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

Fall 4: In Rudolfsheim-Fünfhaus wurden Polizisten auf einen verletzten Mann aufmerksam. Der Verletzte gab an, dass er zuvor von einem Mann mit einem Messer attackiert wurde. Die Berufsrettung versorgte den 24-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Eine Fahndung blieb auch in diesem Fall ohne Erfolg

In beiden Fällen ist der genaue Tathergang noch unbekannt, sie stehen aber in keinem Zusammenhang. Die Ermittlungen laufen auch Hochtouren.

Attacke mit Küchenmesser

Fall 5: Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling wurden alarmiert, da ein 21-jähriger syrischer Staatsangehöriger einen 22-Jährigen und einen 25-Jährigen mit einem Messer attackiert und verletzt haben soll. Es wurden insgesamt zwei Küchenmesser sichergestellt. Der 22-Jährige befindet sich derzeit in Haft.