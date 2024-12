Meidling: Im Gemeindebau macht man jetzt ein Theater

Laien-Darsteller haben mit professioneller Anleitung des Herminentheaters ein eigenes Stück erarbeitet. Die Premiere ist am 13. Dezember im wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena Am Schöpfwerk in Meidling.

Die wohnpartner-Kulturinitiative Kulturlabor Gemeindebau hat eine eigene Theatergruppe gegründet. Ab 13. Dezember ist das Stück „Gemeindebaugeflüster“ zu sehen. Kostenlos! Nach ersten Schnupper-Workshops mit dem Herminentheater im März, fand im Juni ein spannender Casting-Workshop statt. Dabei wurden schauspielbegeisterte Darsteller ausgewählt, die als Ensemble seit September ihr erstes, sehr humorvolles Stück erarbeiten. Spielerisch haben sie unter der professionellen Begleitung einen neuen Text verfasst.

Derzeit sind die Proben für die Premiere am 13. Dezember in vollem Gange. Weitere Vorstellungen finden am 14. und 15. Dezember statt.

Über das Stück „Gemeindebaugeflüster“

Die Geschichte ist ebenso schnell erklärt, wie aktuell. Reumann und Breitner haben eine Vision. Durch das Fernrohr der Liebesgöttin Amore blicken sie ins Jahr 2024 und sehen die Erfüllung ihres Traums vom leistbaren Wohnraum: Den Wiener Gemeindebau. Doch während Frau Swoboda ihr Hochbeet pflegt, wird Lillis liebstes Kleid gestohlen, ein Mädchen läuft weg, im Beet wird ein fragwürdiger Schatz vermutet und über allem liegt der Hauch eines schweren Parfums – mehr soll jetzt noch nicht verraten werden.

Aufführungstermine

Fr, 13.12.: 20 Uhr

Sa, 14.12.: 20 Uhr

So, 15.12: 18 Uhr

Dauer: 90 Minuten, ohne Pause

Ort:

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena Am Schöpfwerk

Am Schöpfwerk 29/14, 1120 Wien

Interessierte Besucher wenden sich bitte an kulturlabor.gemeindebau@wohnpartner-wien.at. Der Besuch ist kostenlos.

Mehr über das Kulturlabor Gemeindebau findet sich unter www.kulturlabor-gemeindebau.at