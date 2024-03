Meidling: In kurzer Zeit zum neuen Traumberuf

Bereit für den nächsten Karrieresprung? Am 4. April ist es soweit: Das ibis acam Job-Speed-Dating ist zurück im Festsaal der Längenfeldgasse 13 -15 in Meidling.

Beim kommenden Job-Speed-Dating am 4.4., ab 9 Uhr im Festsaal in der Längenfeldgasse 13 -15 haben Arbeitsuchende die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre mit Personalverantwortlichen in Kontakt zu treten. Diese unkomplizierte Art des Austauschs hat sich bereits im Vorjahr als äußerst erfolgreich erwiesen.

Alle teilnehmenden Unternehmen werden mit ihren verantwortlichen Recruitern und einem eigenen Stand vor Ort sein, um ohne bürokratische Hürden in direkten Austausch mit den Bewerber zu treten. Bei gegenseitigem Interesse folgt automatisch ein weiterer Termin zur Vertiefung und zum Austausch von Unterlagen, womit bereits neue Jobmöglichkeiten in Aussicht stehen.

„Viele Firmen suchen händeringend nach neuen Mitarbeiter. Dabei wohnt vielleicht direkt ums Eck jemand der gerade einen Job sucht! Hier wollen wir die Verbindung schaffen!“, so Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.

Beteiligte Unternehmen

Folgende Unternehmen bieten Aussicht auf einen neuen Job: