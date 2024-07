Pharma-Konzern investiert 100 Millionen Euro in Meidling

Derzeit bietet der Campus des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim in Meidling Platz für über 3.500 Beschäftigte, externe Büroflächen sind in den Twin Towers und im Big Point angemietet. Um dem Wachstum auch weiter gerecht zu werden, errichtet das Unternehmen auf einem 4.500 m2 großen Grundstück nun ein neues Bürogebäude an der Altmannsdorferstraße Ecke Breitenfurterstraße, fünf Gehminuten vom Hauptstandort entfernt.

Über 100 Mio. Euro soll das neue Gebäude kosten, für das Unternehmen eine wichtige Investition in die Zukunft. „Im neuen Verwaltungsgebäude sollen alle Admin-Funktionen zentral gebündelt werden“, erklärt Pavol Dobrocky, Generaldirektor des Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna. „Externe Mietflächen können dann aufgelassen werden. Gleichzeitig werden am Standort in Meidling wertvolle Flächen frei für künftige Investitionen in Produktion und Forschung.“

In sechs Obergeschoßen sind vor allem Büroflächen sowie eine moderne Besprechungslandschaft geplant, die allen Mitarbeitenden des Standorts zur Verfügung steht. Nachhaltigkeit wird beim Neubau großgeschrieben, etwa durch den Einsatz von Wärmepumpen, Photovoltaik auf Dachflächen und in der Fassade oder der Verwendung von „grünem“ Beton, bei dessen Herstellung weniger CO2-Emissionen anfallen.

