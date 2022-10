Meidling wird in Bälde ein kleines Stück größer

Die AUVA erweitert am Standort Meidling ihr Rehabilitationsangebot. So soll bis zum Jahr 2027 ein neues Exzellenzzentrum für Unfallchirurgie und Unfallheilbehandlung entstehen, in dem Akutversorgung und Rehabilitation angeboten werden. Dafür ist allerdings ein Neubau nötig. Und hier wird es knifflig. Das derzeit noch leere Grundstück auf dem Areal liegt nämlich genau genommen in Favoriten. „Es ist nötig, dass das Traumazentrum eine einzige Adresse hat, damit es keine Verwirrungen gibt“, erklärt Michael Mader von der zuständigen Magistratsabteilung Wien. Dafür muss die Bezirksgrenze um ungefähr 70 mal 80 Meter verschoben werden.

Bezirke sind sich Einig

Bereits im Mai hat die Bezirksvertretung Favoriten die Übergabe beschlossen. Im Sommer stimmte man auch in Meidling den Plänen zu. „Es würde ja wirklich keinen Sinn machen, wenn das UKH Meidling dann plötzlich zwei verschiedene Adressen hat“, so Wilfried Zankl. Voraussichtlich mit Ende dieses Jahres wird er dann also einem um rund 6.000 Quadratmeter größeren Bezirk vorstehen. Die neue Grenze wird dann über die Kerschensteinergasse in Richtung Süden verlaufen. Da die gesamte Fläche bereits zur AUVA gehört, gibt es keinerlei Auswirkungen auf die Bevölkerung. Wohnbauten sind nämlich von der Erweiterung nicht betroffen.