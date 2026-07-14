100-Millionen-Projekt: Pharma-Riese baut Mega-Büro

In Meidling entsteht ein neuer Milliarden-Blickfang der Pharma-Branche: Boehringer Ingelheim investiert mehr als 100 Millionen Euro in ein modernes Büro- und Verwaltungsgebäude und setzt ein klares Zeichen für den Standort.

Der Neubau soll ab 2027 Platz für bis zu 990 Mitarbeiter bieten und entsteht direkt neben der bestehenden Unternehmenszentrale. Jetzt wurde mit einer feierlichen Grundsteinlegung der offizielle Baustart eingeläutet – inklusive Zeitkapsel mit Urkunde, Projektunterlagen und einer aktuellen Tageszeitung.

Die Grundsteinlegung mit Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (l.), Generaldirektor Pavol Dobrocky, Bereichsleiter Harald Freudenthaler und weiteren Boehringer-Ingelheim-Führungskräften (Bild: Marion Carniel).

Das neue Gebäude setzt auch auf Nachhaltigkeit: Geheizt und gekühlt wird unter anderem mit Geothermie aus 90 Erdwärmesonden, dazu kommen Photovoltaik, Wärmepumpen und Regenwassernutzung. Begrünte Dachterrassen, ein begrünter Innenhof und moderne Arbeitswelten mit Co-Working-Bereichen sollen den Campus fit für die Zukunft machen.

Für Autos, E-Mobility & Bikes

In Summe hat das Grundstück 4.450 m² Fläche mit einer Garage für 140 Fahrzeuge, 25 Doppellade-Stationen für E-Mobilität, 152 Fahrradstellplätze, 48 E-Bike-Ladestationen und 8 Lastenrad-Abstellplätze.

Mit der Millionen-Investition will Boehringer Ingelheim seine bisher auf mehrere Standorte verteilten Teams zusammenführen und gleichzeitig Platz für den weiteren Ausbau von Forschung und Produktion in Wien schaffen.