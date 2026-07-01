Vom Feld auf den Tisch: Hof & Herd trifft Heu & Gabel

Haubenköchin Clara Aue, Demeter-Landwirtin Helga Bernold und die Weinbauern Maria und Sepp Muster laden am 10. Juli zu einem besonderen Diner am Meidlinger Markt.

Wie schmeckt es, wenn Herkunft, Handwerk und Haltung im Mittelpunkt stehen? Diese Frage beantwortet das Demeter-Dinner „Hof & Herd“ am 10. Juli im Restaurant Heu & Gabel am Meidlinger Markt mit einem außergewöhnlichen Menü von Haubenköchin Clara Aue.

Ab 18 Uhr treffen an diesem Abend Demeter-Landwirtschaft, Demeter-Wein und Spitzenküche aufeinander: Im Zentrum steht die Demeter-Landwirtschaft – als Inbegriff für Bodenfruchtbarkeit, Tierwohl, Biodiversität und Lebensmittel von besonderer Qualität. Mit dabei ist Helga Bernold, deren Produkte, vornehmlich ihr Wagyu-Rindfleisch, im Mittelpunkt des Menüs stehen, sowie die Familie Muster aus Leutschach.

Dinner mit Mehrwert

Beim Dinner im Heu & Gabel am Meidlinger Markt gibt Bernold Einblicke in ihre Arbeit

und die Besonderheiten biodynamischer Landwirtschaft und Viehzucht. Über Clara Aue sagt sie: „Ich schätze sie als Ganzes. Sie kocht exzellent und legt Wert auf eine hohe Qualität der Produkte. Sie ist sehr kreativ, so dass sie aus allem etwas Wunderbares zaubert, ohne sich dabei auf bestimmte Teile zu kaprizieren.“

Das eigens für dieses Demeter-Dinner entwickelte Menü folgt dem Motto „Vom Hof auf den Herd“ und würdigt das gesamte Tier. Haubenköchin Clara Aue verarbeitet unterschiedliche Teile des Rindes mit Respekt, Kreativität und handwerklicher Präzision.

Begleitet werden die Fleischgänge von saisonalem Gemüse, aromatischen Kräutern und Ackerfrüchten von Bernolds Demeter-Hof. Die Familie Muster vom steirischen Weingut Maria & Sepp Muster kredenzt dazu ihre außergewöhnlichen Weine.

Claras Menü (110,- €/Person exklusive Getränke)

Gedeck Erdäpfel-Sauerteigbrot | Kürbiskernaufstrich

Bavette Tataki in Rindertalg geschmorte Karotte | Sonnenblumenkerne

Rind Consommé Tafelspitz | Liebstöckel

Braune Linsen Eierschwammerl | Thymian | Nussbutter-Schaum

Geschmorte Rinderrippe fermentierte Tomatensalsa | Melanzani

Dessert Biskuit | Brombeere | Vanille | Kakaobruch

Reservierungen bitte unter: www.heuundgabel.at/online-reservierung/