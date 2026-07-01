Christine-Busta-Park: Umbaupläne werden präsentiert

Die finalen Umbaupläne für den Christine-Busta-Park in Meidling liegen vor. Viele Wünsche und Ideen aus der Nachbarschaft konnten in die Planungen einfließen – jetzt werden die Pläne vor Ort präsentiert.

Auf Initiative der Bezirksvorstehung Meidling wurde im vergangenen Jahr ein umfassender Beteiligungsprozess durch die Gebietsbetreuung Stadterneuerung durchgeführt. Die Rückmeldungen der Meidlinger, darunter mehr Grün- und Schattenbereiche, eine höhere Aufenthaltsqualität sowie attraktive Spiel- und Bewegungsangebote für unterschiedliche Altersgruppen. wurden gesammelt, aufbereitet und an die zuständige Fachdienststelle weitergegeben. Die nun vorliegenden Entwurfspläne der Wiener Stadtgärten zeigen, wie viele Anliegen aus der Bevölkerung berücksichtigt werden konnten.

Bezirksvorsteher Wilfried Zankl freut sich über die starke Beteiligung: „Das Engagement der Meidlingerinnen und Meidlinger begeistert mich. Ich freue mich, dass wir so viele Wünsche umsetzen können – ein starkes Zeichen für Partizipation und Mitbestimmung.“

Machen Sie sich ein Bild

Die Pläne werden nun direkt vor Ort im Christine-Busta-Park präsentiert. Im Rahmen einer Entdeckungs-Ausstellung mit Plänen, Visualisierungen, lebensgroßen Figuren und einem kleinen Such-Quiz können Besucher nachvollziehen, wie der Park künftig aussehen wird.

Termine vor Ort:

Christine-Busta-Park, 1120 Wien

Donnerstag, 2. Juli 2026, 16 bis 19 Uhr

Donnerstag, 9. Juli 2026, 16 bis 19 Uhr

Das Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung ist vor Ort, beantwortet Fragen zur Beteiligung und gibt Einblicke in die kommenden Veränderungen.