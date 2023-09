Der Meidlinger Markt feiert heute den 150. Geburtstag

„Alles Gute“ wünschen Meidlinger heute ihrem Markt und um diesen runden Geburtstag richtig zu feiern, hat sich der Marktverein einiges einfallen lassen – jeder ist eingeladen mitzufeiern.

Seit 1873 ist der Markt in Meidling das lebendige Zentrum des 12. Bezirks. Trotz schwieriger Zeiten in der Vergangenheit hat er geschafft, dank des Engagements der Standler und des Marktvereins mit seinem Obmann Mario Schinner-Krendl seinen Weg in die Zukunft zu finden. „Zu den ersten Tagen des Marktes hat sich zum Glück nicht viel verändert. Es geht noch immer ums Reden. Ums Zusammentreffen. Ums Handeln. Um etwas zu erleben. Um in die Genüsse und Gerüche einzutauchen.“, so Schinner-Krendl.

Eine Feier wird zum Fest

Heute, am 15. September wird das Jubiläum den ganzen Tag gefeiert. Bei einem Festakt wird eine historische Fotoausstellung und die Publikation „150 Jahre Meidlinger Markt präsentiert“. Abends spielt auf der Festbühne der Longfield Gospel Choir, die Swing Manouche Band Canarro mit Sängerin Orsolya Sapszon und Amore Italiano bringt zur späten Stunde Italohits zum Besten.

„Der Meidlinger Markt ist immer einen Besuch wert. Hier pulsiert das Leben, und die Vielfalt der Waren und Speisen spiegelt die Vielfalt unseres Bezirks wider.“ fasst der Bezirksvorsteher Wilfried Zankl den eigentlichen Anlass des Festes zusammen. Einfach vorbeischauen und mitfeiern – der Eintritt ist frei.