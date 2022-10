Michael Dorfer wird neuer Band Leader im Jaz in the City Vienna

Seit dem 1. Oktober 2022 hat das Jaz in the City Vienna einen neuen Bandleader: Der Kärntner Michael Dorfer übernimmt als Direktor die Leitung des Lifestyle Hotels für Musikbegeisterte im 6. Bezirk. Für Dorfer ist es eine Rückkehr zur Deutschen Hospitality: Von 2010 bis 2016 war er bereits in unterschiedlichen Positionen im Steigenberger Hotel Herrenhof Wien tätig.

„Wir heißen Michael ganz herzlich willkommen und freuen uns, ihn in unserer musikalischen Familie zu begrüßen. Mit ihm haben wir eine starke Persönlichkeit mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hotellerie und tiefgreifendem Fachwissen für unser junges Haus gewinnen können. Gemeinsam mit seinem Team wird er der perfekte Gastgeber im Jaz in the City Vienna sein.“, so Elisabeth Perwanger, Country Managerin Deutsche Hospitality Österreich und Ungarn.

Michael Dorfer: „Ich freue mich sehr auf die Rückkehr in die Gruppe und auf meine neue Tätigkeit im Jaz in the City Vienna. Das Haus hat sich seit seiner Eröffnung vor einem Jahr als beliebter Treffpunkt für Musiker und Musikbegeisterte etabliert, die regionale Küche mit dem gewissen „jazy“ Twist begeistert auch die verwöhntesten Gaumen und die Rooftop Bar „mariatrink“ garantiert beste Drinks mit toller Aussicht. Beste Voraussetzungen um auch weiterhin unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis für Leib und Seele zu bieten.“

Das Jaz in the City Vienna ist chic, modern und trägt die lokale DNA in jedem Detail in sich – sei es im Design, der Gastronomie oder dem Unterhaltungsangebot. Das Hotel wird zur Bühne für die lokale Musik- und Kulturszene: Ob spontane DJ-Sessions, regelmäßige Gigs oder Turntables in der Hotellobby – Jaz holt die Künstler und ihre Werke ins Haus. Mit 163 Zimmern, multi-funktionalen Eventräumlichkeiten, einer Wellbeing-Area mit Fitnessgeräten und Sauna liegt das Lifestyle Hotel für einen Wienaufenthalt zentral zwischen Mariahilferstrasse und dem Naschmarkt. Das Restaurant kredenzt die Spezialitäten des Hauses, die jazy Tapas – einer Mischung aus regionalen Raffinessen und internationalen Köstlichkeiten – und richtet sich mit seinem kulinarischen Angebot nicht nur an Gäste Wiens, sondern auch an Einheimische.

Michael Dorfer ist bereits seit 2010 in der österreichischen Hauptstadt verwurzelt. Nach seiner Ausbildung an der Höheren Lehranstalt für Tourismus Bad Hofgastein führte ihn sein Weg zunächst über Tirol nach München bis er schließlich nach Wien zog. 2016 verantwortete er das Pre-Opening eines 405 Betten-Hotel am Wiener Flughafen, welches er bis zuletzt als General Manager führte. 2019 wurde der heute 41-jährige Kärntner von einer Fachjury aufgrund seiner Networking-Fähigkeiten und seinem herzlichen Führungsstil mit dem „General Manager of the Year Award“ ausgezeichnet.