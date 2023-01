Millennium City mit Platin prämiert

Das von CC Real gemanagte Einkaufszentrum „MILLENNIUM CITY“ wurde neben „Wien Mitte The Mall“ vom Kooperationspartner der DGNB, der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI), mit der Zertifizierung nach dem „Gebäude im Betrieb-2020-Standard“ in PLATIN – der höchst möglichen Zertifizierung – ausgezeichnet.

Nachhaltigkeit & Werterhalt

Das DGNB-System „Gebäude im Betrieb“ (Version GiB2020) fokussiert in neun Kriterien alle relevanten Themen für einen nachhaltigen Gebäudebetrieb und einen langfristigen Werterhalt.

„Über 25 Jahre persönliche Berufserfahrung und ein starkes Netzwerk sind unsere Basis für ein aktives Full-Service Management zur Steigerung des Gesamtwertes der Immobilien quer durch alle Anlageklassen, wie Gewerbe, Büro, Wohnbau bis hin zu mixed use“, stellt Roland Pinz, Managing Director der CC Real

Gesamterfüllungsgrad von 80 Prozent übertroffen

Der PLATIN-Status der DGNB wird ausschließlich an Projekte verliehen, die einen Gesamterfüllungsgrad von mindestens 80 Prozent aufweisen können. Das Einkaufszentrum „MILLENNIUM CITY“erzielte einen Gesamterfüllungsgrad von 82,6 Prozent!

„Die DGNB-Zertifizierung auf dem Platin Level ist der Lohn unserer intensiven Bestrebungen nach mehr Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Einkaufszentrums. Wir hoffen, dass auch andere Center unserem Beispiel folgen werden, denn die Nachfrage von Investoren, Mietern und Kunden zeigt, dass nachhaltige Gebäude vermehrt an Bedeutung gewinnen“, freut sich „MILLENNIUM CITY“-Center-Manager Matthias Franta in seinem Bestreben bestätigt.

Unterstützung von außen

Im Vorfeld der Auditierungsphase setzte das Team der CC Real auf die Unterstützung und die fachliche Kompetenz von externen Unternehmen, um im Zuge von zahlreichen Detailevaluierungen in den Bereichen Energie- und Wasserverbrauch, Abfallaufkommen, Schadstoff- und Umweltbelastung, Barrierefreiheit sowie Mobilität und der Erstellung entsprechender Konzepte ebendiese zu optimieren und zu verbessern. Damit wurden die Weichen für ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Gesamtkonzept gestellt.

„Unser Objekt verfügt über ein vollständig ausgestattetes zählerbasiertes, Mess- und Monitoringsystem zur Erfassung der Verbrauchswerte von Strom, Wärme, Kälte und Wasser. Auf Basis dieses Systems können Maßnahmen zu Energieoptimierung analysiert und entsprechend umgesetzt werden“, führt Jürgen Haussecker, Managing Director CC Real und verantwortlich zeichnend für das Facility-Management, aus.