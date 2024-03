MILLENNIUM City Run: Laufen, Spaß haben und gewinnen!

Der „MILLENNIUM City Run“ am 11. Mai geht in die nächste Runde und wirft bereits seine Schatten voraus! Er ist ein ganz spezieller Lauf am Handelskai, bei dem jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ein tolles Goodie-Bag erhält.

Die Starter und Starterinnen beim 1-Stunden-Lauf bekommen zusätzlich einen MILLENNIUM-City-Gutschein im Wert von 10 Euro, für die Teilnahme am 30-Minuten-Lauf sowie an allen Kinderläufen gibt es Bons im Wert von 5 Euro.

Online anmelden

Wie kann man mitmachen? Ganz einfach: Bis spätestens 5. Mai online unter www.millennium-city.at/run anmelden und schon geht’s los! Das Motto lautet: Mach mit, power dich richtig aus und lauf so viele Runden wie möglich! Je nach Lust und Laune kann man 30 Minuten oder eine Stunde unterwegs sein. Zusätzlich findet auch ein Kinderlauf mit drei Altersgruppen für die Jahrgänge 2011 und älter, 2016 bis 2018 sowie 2012 bis 2014 statt. Die Distanzen liegen hier zwischen 680 und 2040 Metern. Auf die drei besten Damen und Herren jeden Laufes warten 500 Euro für den ersten Platz, 300 Euro für den zweiten und 100 Euro für den dritten Platz in Form von MILLENNIUM-City-Gutscheinen.

Gutscheine, Gutscheine

Und auch die Schnellsten bei den Kinderläufen können sich freuen: Die besten drei Mädchen und Buben aus jeder Altersgruppe werden mit Gutscheinen im Wert von 100 Euro für den ersten Platz, 50 Euro für den zweiten und 20 Euro für den dritten Platz prämiert. Ansporn genug also, bei diesem einzigartigen Event für alle, ob Groß oder Klein, dabei zu sein! Es findet heuer zum zweiten Mal statt und ist ein echter Hotspot für die laufbegeisterten Wiener und Wienerinnen jeden Alters. Auch das Wiener Bezirksblatt wird wieder mit einem eigenen Team am Start sein.

Wir verlosen 5 Startplätze für den 1 Stunden-, 1/2 Stunden- und den Kinder-Lauf (680m (6-8 Jahre))!