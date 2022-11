Minus 30 Prozent auf die Musicals „REBECCA“ und Disneys „DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME“

REBECCA

Die romantische Liebesgeschichte auf Manderley entwickelt sich nach und nach zu einem packenden Thriller und lässt das Publikum in eine Welt voller Intrigen und dunkler Überraschungen eintauchen. Das Musical aus der Feder der Erfolgsautoren Michael Kunze & Sylvester Levay hat weltweit bereits mehr als 2 Millionen Besucherinnen und Besucher in 12 Ländern und 10 Sprachen in seinen Bann gezogen. Atemberaubend inszeniert, mit prächtiger Ausstattung, ergreifenden Melodien, einem einzigartigen, großen Live-Orchester und verblüffenden Spezial-Effekte, ist REBECCA ein Musicalerlebnis der Extraklasse, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME

Nach vielen internationalen Stationen ist das Musical nach dem weltbekannten Disney Film mit Oscar-nominierter Filmmusik nun erstmals in Österreich zu sehen. Das faszinierende Stück rund um den Glöckner „Quasimodo“ und die berühmte Kathedrale von Notre Dame besticht nicht nur durch opulente Musik mit großen Kirchen-Chören und Live-Orchester, sondern auch durch die aufwändige und kraftvolle Inszenierung. Das Publikum darf sich auf einen berührenden Musicalabend über Liebe, Sehnsucht und Leidenschaft freuen – alle unvergesslichen Disney Songs inklusive.

❗️Sparen Sie jetzt 30 Prozent auf beide Stücke mit dem Aktionscode: „Musicalwoche“ auf alle buchbaren Vorstellungen bis Ende Februar 2023.

Buchbar von 3. bis 17. November 2022 unter musicalwoche.musicalvienna.at oder telefonisch unter 01/58885 111, an den VBW-Tageskassen im Ronacher und im Raimund Theater, sowie am Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper.